Режиссер анимационных «Звездных войн» и «Ниндзяго» работает над российским мультсериалом

Компания RED CARPET STUDIO раскрыла информацию о готовящейся мировой премьере нового широкомасштабного анимационного проекта «Пугашки». Это анимационный сериал о потомках мифических злодеев, основанный на серии книг «Невероятные приключения Пугашек», автором идеи которых является генеральный продюсер студии Антон Калинкин.

Над новым сериалом для дошкольников работает международная команда, в которой собраны одни из лучших профессионалов России, Канады, Дании и США. Среди них номинант премий EMMY и BAFTA c 25-летним успешным опытом в кино и телевизионной индустрии, Джеймс Бекшелл, который является автором сценариев таких сериалов, как «Щенячий Патруль», «Макс и Руби», «Крутые гонки» и другие. Также к производству сериала был привлечен Фредерик Будольф-Ларсен (Tag Film), − режиссер 20 серий «Звездных войн: Приключения изобретателей», «Звездных войн: Все звезды», «Ниндзяго: Мастера Кружитцу» и предстоящего шоу Playmobil.

«Мне довелось впервые работать с российском компанией и мне повезло, − комментирует Фредерик Будольф-Ларсен. − Сериал «Пугашки» уникальный сериал с большим международным потенциалом, не уступающим многим американским и европейским легендам и управление производством, происходит на очень высоком уровне. Уверен, что мы сможем подарить будущим поколениям нежные воспоминания и вдохновение».

По сюжету сериала, юные наследники были предназначены для очень большого зла, но однажды они решили использовать свою магию в добрых целях и теперь помогают детям научиться справляться с самыми разными страхами. Пугашки бережно охраняют волшебный лес и наследные артефакты от злого Зенгеля, который стремиться завладеть тысячелетней магией и навести страх и ужас на людей. Главный лозунг Пугашек – «Настала пора прогнать страх навсегда!»

«Мы представили, что у широкоизвестных мифических героев сказок – Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Змея Горыныча, Лешего, Ундины и прочих могли быть потомки. Но новое поколение исповедует новые более гуманные цели, чем их предки, − рассказывает Антон Калинкин. − С одной стороны мы рассказываем современным детям на понятном для них языке о мифических героях, а с другой погружаем в увлекательное путешествие полное приключений с обучающими элементами».

Целью сериала является развитие когнитивных навыков дошкольников, а также в ненавязчивой, легкой форме помогать малышам в борьбе с детскими страхами. Сериал создается при консультационной поддержке специалистов по детскому развитию, психологов и социологов.

«Мировую презентация пилотной серии планируется провести на международной выставке аудиовизуального контента MIPTV, а первый тизер показать на Международной специализированной выставке товаров для детей KIDS RUSSIA в следующем году, − рассказывает Наталья Иванова-Достоевская, заместитель генерального продюсера по развитию анимационного бизнеса RED CARPET STUDIO. − Также, мы хотим показать новые проекты, премьеру которых планируем в 2022 году. Все они создаются совместно с международными специалистами на двух языках русском и английском. Телепремьера планируется на главном детском телеканале».

RED CARPET STUDIO основана в 2001 году. Основными направлениями деятельности компании являются: полный цикл производства телевизионного и кино- контента, разработка новых художественных, технологических и интернет-форматов. Компания является эксклюзивным создателем экосистемы проектов, посвященных развитию и производству веб-сериалов в России: REALIST WEB FEST, Фестиваль экранизаций «Читка», медиа ресурс Digital Reporter Russia, Web Market, премия в области достижений веб-индустрии и Ассоциация производителей веб-сериалов. RED CARPET STUDIO KIDS – структурное подразделение, основанное в 2019 году. Основные направления деятельности подразделения: производство и международная дистрибуции анимационного контента для детей.

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26.11.2020 Автор: Артур Чачелов