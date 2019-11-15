В Петербурге представили анимационное подразделение Red Carpet Studio

На VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме было представлено анимационное подразделение Red Carpet Studio, возглавляемое Антоном Калинкиным. На данный момент у студии в производстве находится три сериала «Рогач и Моргач», «Космический Доктор Кот» и «Пугашки».

«Космический Доктор Кот» был запущен 15 октября 2019 года и уже собрал более 400 000 просмотров. Проект показывает высокий интерес публики к кукольному шоу в формате традиционного спектакля. «Рогач и Моргач» − 3D веб-сериал стартовал в декабре 2018 года и был представлен на питчинге MIPJunior в этом году. Сериал можно посмотреть на ivi, YouTube и на ресурсах платформы Ameba TV в США и Канаде.

В рамках форума Антон Калинкин принял участие в панельной дискуссии «Копродукция как основной вектор развития анимационной индустрии».

«Три года назад Red Carpet Studio обратила внимание на такой новый формат, как веб-сериалы, которые стали активно развиваться во всем мире. Мы будем очень рады продолжать дальнейшее сотрудничество с разными странами – не только в деле проката наших анимационных веб-сериалов, – заявил продюсер. − Мы заинтересованы в копродукции анимации – как полнометражной, так и коммерческой короткометражной, которая сегодня становится все более популярным рекламным инструментом».

C 2001 года Red Carpet Studioявляется производителем теле- и киноконтента для главных телеканалов России, занимается организацией культурно-массовых, политических, спортивных мероприятий, церемоний вручения национальных премий (ТЭФИ, Ника, Кинотавр, Золотой луч, Главные герои и др). Компания является основателем первого фестиваля web-сериалов REALIST WEB FEST и digital-маркета, первой российской премии в области web-индустрии и международного информационного портала о web-индустрии Digital Reporter Russia. Недавно компания объявила о запуске сразу нескольких анимационных проектов, а также о развитии инфраструктуры сервисов по производству, продвижению, лицензированию и обучению в анимационной сфере.

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15.11.2019 Автор: Артур Чачелов