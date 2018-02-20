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«Союзмультфильм» вернет интернет-права на свою «золотую коллекцию» до начала весны

Спорные вопросы с Госфильмофондом улажены

Соглашение о возврате прав на «золотую коллекцию» «Союзультфильма» должно быть подписано между Госфильмофондом и студией анимации до 27 февраля этого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова директора киностудии Бориса Машковцева. Такую дату стороны определили на совещании, которое проходило 15 февраля в Министерстве культуры РФ. 

«Договор еще в стадии уточнений, но вопрос будет решен в течение ближайших недель, к концу февраля, – подтвердил глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов. Пока интернет-права находятся на реализации у коммерческой компании под названием «Твин СП». Сама «золотая коллекция» в виде пленок и негативов лежит в Госфильмофонде.

«Мы планируем самостоятельно продавать права интернет-платформам и агрегаторам, – рассказал ТАСС Борис Мошковцев. По его словам, это поможет «Союзмультфильму» увеличить доходы и позволит больше инвестировать в создание новой качественной российской анимации. Машковцев надеется, что новые мультфильмы станут столь же популярными, как и «золотая коллекция».

20.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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