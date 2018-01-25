«Союзмультфильму» вернут интернет-права на коллекцию мультфильмов

Госфильмофонд передаст студии «Союзмультфильм» интернет-права на так называемую «золотую коллекцию» мультфильмов. Об этом РБК сообщил новый глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов. Техническое переоформление документов займет примерно две недели, однако воспользоваться правами студия анимации сможет только в конце 2018 года. Именно тогда истечет срок действия договора с нынешним обладателем прав – компанией «Твин СП».

Решение о передаче интернет-прав «Союзмультфильму» было принято по итогам совещания в Минкультуры. Стороны пришли к договоренности. Тельнов заявил, что таким образом Госфильмофонд хочет поддержать восстанавливающиеся киностудии, чтобы часть денег от реализации прав на «золотые коллекции» их фильмов поступала на дальнейшей развитие.

«То, что происходит сейчас, результат большой и сложной работы, – прокомментировала решение Госфильмофонда глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. – Переход интернет-прав обеспечит увеличение выручки студии по этой статье в несколько раз».

Напомним, что Госфильмофонд консолидировал у себя права на советское кинонаследие практически всех крупных киностудий, за исключением «Мосфильма». После смены руководства, «Союзмульфильм» на протяжении года боролся за возвращение себе студии интернет-прав на свою «золотую коллекцию». В результате, права удалось вернуть только после ухода бывшего главы Госфильмофонда Николая Бородачева. Вопрос возвращения «золотых коллекций» других студий пока находится в стадии обсуждения.

25.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК