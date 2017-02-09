Universal покажет «Снежную королеву 3» на франкоговорящих территориях

Права на прокат мультфильма СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3: ОГОНЬ И ЛЕД на территории Франции, в княжествах Андорра и Монако, на франкоговорящих территориях Бельгии, Швейцарии, Люксембурга, а также на франкоговорящей территории Африки приобрели компании Universal Pictures Video France и KLB SAS. Компании уже работали с первыми двумя фильмами франшизы, но впервые анимационный фильм Wizart будет выпущен в кинотеатрах. Выход фильма во Франции планируется зимой 2017/2018 гг., дата релиза пока уточняется.

«Это победа для Wizart, что мы продолжим сотрудничество с Universal Pictures и многие зрители в Европе смогут увидеть продолжение приключений Кая и Герды, созданных нашей анимационной студией», – прокомментировал подписание сделки с Universal Pictures генеральный продюсер компании Юрий Москвин.

Третья часть анимационного фильма о Снежной королеве вышла одновременно в большей части Восточной Европы: в Хорватии, Румынии, Польше и Прибалтике. На начало 2017 года намечен релиз в Корее, Болгарии, Турции и странах Ближнего Востока. Права на первые две части франшизы были проданы более чем в 130 стран мира. Для анимационного фильма независимой студии такая широта географического охвата – большой успех.

09.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Wizart Animation