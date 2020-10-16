«Волки и Овцы» студии Wizart победили на фестивале в Каталине

Анимационный фильм ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ стал победителем в номинации «Лучшая сюжетная линия» на Catalina Film Festival. В конкурсной программе это был единственный мультфильм и единственный проект из России.

В этом году Catalina Film Festival прошел в десятый раз и, как и многие другие, из-за ограничений, связанных с пандемией состоялся в онлайне. С 18 по 27 сентября на официальном сайте фестиваля проходили показы всех кинопроектов. Члены жюри долго принимали решения – результаты стали известны только 16 октября.

«За годы работы над фестивалем я лично стал большим поклонником проектов Wizart Animation, – рассказывает основатель и исполнительный директор фестиваля Рон Труппа. − Великолепные сюжетные линии, профессионально созданные произведения и первоклассная анимация, которая конкурирует с ведущими студиями по всему миру, – вот, что мы каждый раз можем смело ожидать от Wizart. Они всегда говорят, что для них большая честь быть выбранными на фестиваль, но, на самом-то деле, это для нас большая честь, что они стали частью семьи Catalina Film Festival».

В этом году ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ конкурировали с 14 полнометражными фильмами из 8 стран мира: проект Wizart претендовал сразу на несколько номинаций, среди которых – лучшая режиссура, сюжетная линия, саундтрек и актёрский состав.

«Как бы пандемия ни старалась, торжественность момента отменить не удастся – радуемся и принимаем поздравления от коллег по видеосвязи!, – делится впечатлениями генеральный продюсер анимационной компании Wizart Владимир Николаев. – Такая высокая оценка на международном кинофестивале в Каталине многое для нас значит! Это очередной раз подтверждает, что российскую анимацию признают не просто качественной, но и конкурентоспособной на мировом уровне».

Анимационная студия Wizart основана в 2007 году. Среди проектов студии – короткометражные мультфильмы, анимационные сериалы и полнометражные блокбастеры. Фильмы Wizart широко известны за рубежом: они переведены на 30 языков, их прокат осуществляется в 150 странах мира, а суммарные кассовые сборы самой успешной российской франшизы «Снежная Королева» в иностранном прокате составляют более 100 миллионов долларов.

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16.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Wizart