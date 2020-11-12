Wizart Animation заключила сделку с американской Vertical Entertainment

Российская Wizart Animation заключила сделку с независимым американским дистрибьютором Vertical Entertainment на распространение мультфильмов СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ и ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ на территориях Соединенных Штатов Америки и Канады. Соглашение заключено во время American Film Market 2020. Мультфильмы выйдут в широкий прокат, кроме того их покажут на кабельном телевидении, цифровых площадках и стриминговых платформах, среди которых iTunes, Google Play и Amazon Video.

Релиз ВОЛКОВ И ОВЕЦ запланирован на начало будущего года – 29 января 2021 года. А вот четвертую часть франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА начнут показывать на экранах Америки и Канады уже 18 декабря 2020.

«Зрителям во всем мире так полюбилась история Герды, сумевшей своей добротой и верой в дружбу найти путь даже к самому холодному и снежному сердцу, что наша компания не смогла не продолжить рассказ об известных героях, – поделился генеральный продюсер Wizart Владимир Николаев. – Сейчас студия выпускает спин-офф популярной франшизы «Снежная Королева: Хранители Чудес», где уже известные герои сталкиваются с коварным злом, которому никогда не удастся их сломить».

Сейчас в производстве компании Wizart несколько ТВ- и полнометражных проектов. Премьерами будущего года станут сразу два анимационных полнометражных фильма: сказочная комедия ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ и романтическая история РУСЛАН И ЛЮДМИЛА.

Анимационная студия «Wizart» основана в 2007 году. Среди проектов студии – короткометражные мультфильмы, анимационные сериалы и полнометражные блокбастеры. Фильмы широко известны за рубежом: они переведены на 30 языков, их прокат осуществляется в 150 странах мира, а суммарные кассовые сборы самой успешной российской франшизы «Снежная Королева» в иностранном прокате составляют более $100 млн.

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12.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Wizart