Российский триллер «Спутник» примет участие в Tribeca Film Festival

Фантастический триллер СПУТНИК производства кинокомпаний «Водород», Art Pictures Studio и Hype Film примет участие в международном кинофестивале «Трайбека» (Tribeca Film Festival), который пройдет в Нью-Йорке с 15 по 26 апреля 2020 года. Картину представят продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Илья Стюарт, а также режиссер Егор Абраменко, для которого СПУТНИК стал дебютом в полнометражном кино. Фильм будет представлен в программе Midnight, для которой отбираются ключевые мировые новинки в жанрах sci-fi, экшн и хоррор.

СССР, 1983 год. На землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым возвращается только один. Что произошло на борту остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на землю не один… Нейрофизиолог Татьяна Климова пытается докопаться до правды и спасти героя, ставшего для нее небезразличным.

СПУТНИК − единственный полнометражный игровой фильм российского производства, отобранный жюри фестиваля для участия в этом году. В рамках TFF показы картины пройдут в Нью-Йорке 18, 19 и 24 апреля.

На последнем кинорынке EFM, прошедшем в конце февраля в Берлине, по результатам первого скрининга мировые дистрибьюторы отметили высокий международный потенциал фильма, уже получены первые предложения, которые сейчас детально обсуждаются с партнерами. В данный момент ведутся переговоры по продаже прав на фильм на территории Франции, Германии, Испании, Китая, Латинской Америки, Южной Кореи, Японии и других. Отдельно стоит отметить большой интерес к проекту со стороны партнеров из Северной Америки − с одним из дистрибьюторов сейчас обсуждается выпуск картины в прокат на территориях США и Канады осенью 2020 года.

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04.03.2020 Автор: Артур Чачелов