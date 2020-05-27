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За первый месяц релиза в онлайне «Спутник» посмотрели более 1 млн раз

Релиз вышел на сервисах more.tv, Wink и IVI

По итогам первого месяца онлайн-проката фильм СПУТНИК производства кинокомпании «Водород», Art Pictures Studio, Hype Film, а также «НМГ Студии» и СТС посмотрели более 1 млн раз. Об этом сообщили представили «Национальной Медиа Группы» и Art Pictures Studio. Фильм вышел 23 апреля в онлайн-кинотеатре more.tv (входит в «Национальную Медиа Группу»), видеосервисе Wink («Ростелеком») и онлайн-кинотеатре IVI. 

Картина стала самым популярным российским релизом 2020 года на каждой из онлайн-площадок, где состоялась премьера картины. На каждом из трех сервисов она привлекла рекордное количество зрителей, превзойдя показатели крупных голливудских релизов. 

Ранее кинотеатральный релиз СПУТНИКА был запланирован на апрель, но, в связи с введением карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, и рекомендацией Минкультуры РФ кинотеатрам приостановить показы с 23 марта, создатели и продюсеры фильма приняли решение выпустить картину в онлайн-формате. Цифровой релиз картины был экспериментом для всех его участников, однако, судя по заявлениям создателей картины, его можно считать успешным.

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27.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Art Pictures

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