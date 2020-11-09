«Спутник» взял главную награду на международном фестивале в Италии

Российский фантастический триллер СПУТНИК режиссера Егора Абраменко стал участником международной программы фестиваля научно-фантастического кино в итальянском Триесте (Trieste Science+Fiction Festival) и получил награду «Астероид». Киносмотр, отметивший в этом году свое 20-летие, проходил с 29 октября по 3 ноября. В связи с пандемией фильмы показывали не только в городских кинотеатрах, но и в онлайн-кинотеатре главного итальянского интернет-сервиса о кино MYmovies.it.

Премия «Астероид» ежегодно вручается лучшему международному полнометражному фильму в жанре научной фантастики. В программе этого года приняли участие 25 картин, в том числе из США, Канады, Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии. Всего на фестивале было представлено три российских фильма – помимо СПУТНИКА это были АВАНПОСТ Егора Баранова и КОМА Никиты Аргунова.

Победителя конкурса выбирало международное жюри, состоящее из известных профессионалов и знатоков жанра. Членами жюри Asteroide Award 2020 стали карикатурист и писатель Бепи Винья, сценарист и писатель Хавьер С. Донате, а также продюсер и сценарист Брендан МакКарти.

СПУТНИК – дебютный фильм Егора Абраменко по сценарию Олега Маловичко («Метод») и Андрея Золотарева («Триггер»). Действие разворачивается в СССР в 1983 году. На Землю возвращается советский космический аппарат, с которым за день до этого пропала связь. От людей скрывают, что из двух космонавтов живым нашли только одного – Константина Вешнякова (Федоров). Его помещают в секретную лабораторию, потому что из космоса он вернулся все же не один, а с пришельцем.. Героя СССР исследуют спецслужбы (Бондарчук) и ученый-нейрофизиолог (Акиньшина). Производство фильма − кинокомпании «Водород», Art Pictures Studio, Hype Film, «НМГ студия», СТС, при поддержке Фонда Кино.

Премьера СПУТНИКА состоялась в апреле 2020 года. Впервые в России крупнобюджетный полнометражный фильм вышел в онлайн-прокат, минуя кинотеатры, которые приостановили свою работу из-за пандемии коронавируса. Картина стала доступна для просмотра сразу в трех онлайн-сервисах: more.tv, IVI и Wink. Фильм до сих пор пользуется большой популярностью у зрителей: так, на more.tv со дня старта проект является самым успешным и просматриваемым кинорелизом года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

09.11.2020 Автор: Артур Чачелов