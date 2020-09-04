Российский «Спутник» возглавил чарт американского iTunes

Российский фильм СПУТНИК возглавил чарт американского iTunes, заняв первое место в категории «хоррор». В общем разделе «кино» лента занимает пятое место. Отечественному кинопроекту удалось преодолеть отметку в топ-5 и возглавить рейтинг предпочтений американских пользователей сервиса впервые в истории.

«В США права на прокат фильма приобрела IFC Films, и мы очень довольны этим партнерством: коллеги внимательно и точно подошли к маркетингу, презентовали СПУТНИК инфлюенсерам, от которых фильм получил невероятные отзывы, − рассказывает продюсер студии «Водород» Михаил Врубель. − Более того, к нам обратились несколько серьезных голливудских продюсерских компаний с предложениями о создании ремейка. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться с новостями по этому поводу».

«Фильм вызвал серьезный интерес у фестивалей, − отмечает Илья Стюарт, основатель и продюсер Hype Film, − на сегодняшний день СПУТНИК был представлен на более чем 13 международных фестивалях, включая знаменитый TriBeCa. Высокий уровень внимания к картине со стороны отборщиков, положительные отзывы значимых западных кинокритиков – все это обещает долгую жизнь нашему фильму и, надеемся, не одну победу».

«Западная критика очень точно формулирует сильные стороны картины: и атмосферу, и смыслы, и работу режиссера, художников, − говорит продюсер картины Федор Бондарчук. − Признаюсь, мы в определенной степени предвидели такую реакцию – после первого же просмотра стало понятно, что это жанровое кино абсолютно международного масштаба. Уверен, СПУТНИК сейчас в самом начале своего пути, и картина, как и режиссер, будет по достоинству оценена в мировом прокате».

Международный прокат картины на широких экранах уже стартовал в Америке, Австралии и странах Прибалтики. В Германии прокат фильма начнется с участия в фестивале Fantasy Film Fest, а сами показы пройдут в Берлине, Франкфурте, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Нюрнберге и Штутгарте. Релиз картины в кинотеатрах запланирован и в странах Латинской Америки: 18 сентября СПУТНИК появится в Мексике, Боливии и Эквадоре. Показы в других странах будут зависеть от текущей эпидемиологической обстановки.

«Российская киноиндустрия за последние годы совершила значительный качественный скачок. Мы больше не выступаем в роли догоняющих, мы − полноценные игроки мирового кинорынка, − замечает Вячеслав Муругов, президент «НМГ Студия». − Мы создаем истории, которые борются на равных с проектами ведущих мировых киностудий. И, тем не менее, мы понимаем, что почивать на лаврах еще рано, успех СПУТНИКА − это только начало, забраться на вершину всегда значительно проще, чем удержаться на ней. Но мы твердо намерены оставаться наверху как можно дольше».

В России фильм вышел эксклюзивно в онлайн-кинотеатре more.tv (входит в Национальную Медиа Группу), видеосервисе Wink («Ростелеком») и онлайн-кинотеатре IVI. Показы картины на OTT и VOD-площадках также уже идут в Великобритании, а с ноября 2020 года начнутся в Австралии и Новой Зеландии.

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04.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Art Pictures