В США начинает работу фестиваль Sundance

В четверг, 18 января, в американском городке Парк-Сити стартует очередной Sundance Film Festival. Это крупнейший в США киносмотр так называемого независимого кино. В этом году к участию в фестивале была отобрана 121 полнометражная картина из 29 стран, из них 53 фильма-участника – полноценные дебюты, более ста картин пройдут здесь мировыми премьерами.

В этом «Сандэнсе» принимают участие и фильмы российских режиссеров. Это проекты НАШ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ Максима Поздоровкина и ГЕНЕЗИС 2.0 Максима Арбугаева. Первый рассказывает историю победы Дональда Трампа на президентских выборах в США через архивные кадры российских СМИ, второй – об охотниках за останками мамонтов и ученых, желающих возродить этих гигантских животных. Оба проекта представлены в секции «Мировая документалистика».

«Сандэнс» продлится до 28 января. Ожидается, что показы кинофестиваля посетят не менее 50 тысяч кинозрителей.

18.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости