Новости


В США начинает работу фестиваль Sundance

В его программах заявлены две работы российских режиссеров

В четверг, 18 января, в американском городке Парк-Сити стартует очередной Sundance Film Festival. Это крупнейший в США киносмотр так называемого независимого кино. В этом году к участию в фестивале была отобрана 121 полнометражная картина из 29 стран, из них 53 фильма-участника – полноценные дебюты, более ста картин пройдут здесь мировыми премьерами. 

В этом «Сандэнсе» принимают участие и фильмы российских режиссеров. Это проекты НАШ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ Максима Поздоровкина и ГЕНЕЗИС 2.0 Максима Арбугаева. Первый рассказывает историю победы Дональда Трампа на президентских выборах в США через архивные кадры российских СМИ, второй – об охотниках за останками мамонтов и ученых, желающих возродить этих гигантских животных. Оба проекта представлены в секции «Мировая документалистика». 

«Сандэнс» продлится до 28 января. Ожидается, что показы кинофестиваля посетят не менее 50 тысяч кинозрителей.

18.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости

Новости по теме:

Фильм российского режиссера попал в основную программу Sundance

«Сандэнс» назвал победителей

«Сандэнс 2016» назвал победителей


Самое читаемое

Фильм собрал в кинопрокате России и СНГ более 1,74 млрд рублей

«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом

Подробнее
Дистрибьютор получил прокатку с датой 1 февраля 2018 года

«Приключениям Паддингтона 2» не разрешили выходить в прокат 18 января

Подробнее
Лента занимает пятую строчку в списке самых кассовых картин проката России и СНГ

«Движение вверх» собрало больше 2 млрд рублей

Подробнее
Фильм преодолел рубеж в 1,5 млрд рублей

Предварительная касса четверга: «Движение вверх» семимильными шагами идет к рекорду

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 