«Время первых» останется в широком прокате до майских праздников

Продюсер ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ Тимур Бекмамбетов раскрыл детали проката фильма. По его словам, лента о первом выходе человека в космос будет идти в кинотеатрах как минимум до майских праздников. На предпремьерном показе ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ в Екатеринбурге Бекмамбетов рассказал журналистам, что, благодаря усилиям Министерства культуры, лента получила гарантии присутствия в расписании в течение четырех недель. Продюсер также упомянул случай из истории кинопроката, послуживший причиной протекционистских мер в отношении ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ.

«Небезызвестный американский фильм (ФОРСАЖ 7 – прим. авт) реально убил уже один раз один русский фильм – БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. У них не было сил, не знаю, отваги бороться за свои права, и после первой недели показов 80% сеансов фильма БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ были переданы американскому фильму про ночных гонщиков. В результате СЕВАСТОПОЛЬ «пал» на второй неделе проката», – пояснил Бекмамбетов.

Ранее, министр культуры Владимир Мединский, комментируя ситуацию вокруг противостояния ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ и ФОРСАЖА 8, отметил, что прокатное удостоверение последнему будет выдано «исключительно по итогам переговоров» между создателями российской картины и киносетей. Он добавил, что единственным возможным компромиссом может быть договоренность прокатчиков с создателями «замечательного фильма про космонавта Леонова о фиксированном количестве сеансов на четырех неделях проката, чтобы этот фильм увидело максимальное количество россиян».

03.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС