Школам Москвы рекомендовали «Время первых»

Школы города Москвы получили рекомендации столичного департамента образования организовать коллективный поход учащихся в кино на фильм ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, сообщает РБК, ссылаясь на некоторых директоров московских среднеобразовательных учебных заведений. Формально эти рекомендации не являются обязательными к исполнению, но на деле, судя по информации издания, они будут реализованы большинством школ.

Лента режиссера Дмитрия Киселева и продюсера Тимура Бекмамбетова вышла в прокат 6 апреля и выступила скромнее, чем от нее ожидали. При этом, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ может похвастаться хорошим «сарафаном», однако количество зрителей пока недостаточно для удовлетворения амбиций продюсеров и киноетатров.

Рекомендации школам по организации коллективных просмотров в кинотеатрах – не такой уж и редкий случай, особенно, когда дело касается российских патриотических картин. Для увеличения посещаемости подобные действия довольно эффективны и формально не являются нарушением закона «О конкуренции». «Департамент образования не занимается регулированием рынка кинопроката. Если бы это было Министерство культуры, тогда можно было бы говорить о вмешательстве», – отметил Адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и Партнеры» Владимир Энтин в комментарии РБК.

11.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК