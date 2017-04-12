Киносети все-таки сократят сеансы «Времени первых»

Российская биографическая драма ВРЕМЯ ПЕРВЫХ не получит на второй неделе проката обещанные 35% сеансов. Крупные киносети договорились с прокатчиком, компанией «Базелевс», о внесении изменений в ранние договоренности, сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники на рынке. Официальных комментариев по поводу этой информации нет ни от «Синема Парка», ни от «Формулы кино», ни от «Каро». Зато «Ведомостям» ее подтвердил гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов.

Поводом для новых переговоров и сокращения сеансов стали стартовые показатели фильма, которые откровенно разочаровали рынок. Согласно новым договоренностям, с четверга число сеансов ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ сократится до 25%. Снижение обещанного числа сеансов киносети обещали компенсировать предоставлением 5% сеансов на пятой неделе проката. Такой вариант посчитали приемлимым обе стороны.

12.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости