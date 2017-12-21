Россияне назвали лучшие отечественные фильмы 2017 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему того, каким россиянам запомнился 2017 год, и чего они ждут от 2018-го. Исследование было проведено в декабре 2017 года в 80 регионах. В ходе него посредством телефонного интервью было опрошено 1,8 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превысила 2,5%.

Среди прочих ВЦИОМ интересовал вопрос о том, какой отечественный фильм россияне считают лучшим в 2017 году. Результаты оказались неожиданными. Социологи не смогли выявить лидера: сразу три картины набрали максимальные в данном случае 4%. Это САЛЮТ-7, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. Судя по всему, так как вопросы были открытыми, люди вспоминали в первую очередь самые последние по срокам выпуска проекты. По 2% набрали фильмы ПРИТЯЖЕНИЕ, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и ЭКИПАЖ, который вышел еще в 2016 году.

Самыми популярными актерами россияне назвали Сергея Безрукова и Константина Хабенского. Они набрали по 5% голосов. На третьем месте оказался Евгений Миронов с 3%. Кроме того, среди прочих опрошенные называли Федора Бондарчука, Дмитрия Нагиева, Дмитрия Марьянова, Данилу Козловского и Владимира Машкова.

Интересно, что результаты телефонного опроса ВЦИОМ совпали с результатами исследования числа упоминаемости в российских СМИ «Медиалогия». Безруков, Хабенский и Миронов также расположились на первом, втором и третьем местах соотвественно. А вот с кинофильмами такого не произошло: самой упоминаемой за год в СМИ стала драма МАТИЛЬДА, на втором месте расположилась НЕЛЮБОВЬ, на третьем – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ.

Лучшими отечественными сериалами по результатам опроса стали проекты «Ментовские войны» (5%), «Тайны следствия» и «След» (по 4%). Среди самых упоминаемых в СМИ оказались сериалы «Физрук», «Молодежка» и «Ольга».

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21.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ВЦИОМ