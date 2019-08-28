Россияне рассказали о своих предпочтениях в кино

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне Дня российского кино (27 августа) провел исследование, посвященное кинематографу и вкусам россиян. В частности, социологи выяснили, какие из жанров для зрителей являются предпочтительными.

Наиболее популярными киножанрами у жителей страны являются комедии и военные фильмы. Их с разной периодичностью смотрит абсолютное большинство опрошенных (80% и 77% соответственно). Не менее интересны нашим соотечественникам фильмы-сказки и мультфильмы (63%), историческое кино (74%), детективы (64%), а также приключенческие фильмы (66%) и драмы (60%). Реже предпочитают смотреть мелодрамы (48%) и боевики (38%). Практически не пользуются популярностью у российского зрителя триллеры (28%) и эротические фильмы (13%).

Комедии бывают в лидерах предпочтений практически каждый год. Интересно, что еще пять лет назад вторую строчку рейтинга занимали детективы (29%), а третью делили приключенческие фильмы и драмы (по 27%). В 2017 году вспыхнул интерес к фильмам-сказкам и мультфильмам, и они возглавили рейтинг наиболее часто просматриваемых жанров. Тогда комедии оказались на втором месте (33%), а историческое кино на третьем (26%).

Среди наиболее удачных российских фильмов, снятых за последние два-три года, россияне чаще всего упоминали Т-34 (9%) и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (4%). В целом же 65% опрошенных не смогли вспомнить такого фильма или сослались на то, что отечественное кино не смотрят.

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28.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ВЦИОМ