Россияне не смогли выбрать лучший фильм года

Подавляющее большинство россиян затруднилось назвать лучший фильм 2020 года. Вопрос на эту тему задавал им ВЦИОМ в рамках Инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведенного в ноябре-декабре 2020 года.

Назвать лучший фильм года не смогли 71% опрошенных. По 3% ответов набрали кинохиты Т-34 и ХОЛОП − они и стали условными победителями. 2% респондентов вспомнили ленту Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, еще 2% − отечественную спортивную драму ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, которая вышла еще в 2017 году.

С сериалами у россиян ситуация схожая: здесь ответить на вопрос о лучшем проекте затруднился 61% опрошенных ВЦИОМ. 6% вспомнили про проект канала НТВ «Пес», по 3% выбрали сериал «Пятого канала» «След» и сериалы «России 1» «Тайны следствия» и «Грозный», а еще 2% опрошенных вспомнили о сериале НТВ «Морские дьяволы».

В опросе, который представлял из себя телефонное интервью, приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. В этом случае статистическая погрешность не превышает 2,5%. Для участия берутся все диапазоны стационарных и мобильных телефонных номеров с сайта Россвязи.

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23.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ВЦИОМ