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Российский мультфильм впервые возглавил уикенд в Голландии

Анимационный проект «Большое путешествие» получил €86 тыс.

Российский мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ студии «Лицензионные бренды» стал лидером кинопроката Голландии. За прошедший уик-энд он заработал €86 тыс., показав прирост сборов более 30% к первому уик-энду. За 11 дней, лента собрала в голландским прокате €208 тыс.

Ранее российскому кино не удавалось выходить в лидеры кассовых сборов на локальных рынках Западной Европы.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ рассказывает о том, как бурый медведь и его друзья вынуждены доставить на родину медвежонка-панду. Мультфильм был продан в более 50-ти стран мира и является одним из самых успешных российских проектов последних лет в международном прокате.

Заручившись успехом проекта компания «Лицензионные бренды» запустила в производсто продолжение мультфильма − БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА, прокат которого должен пройти в 2022 году. «Отталкиваясь от просьб международных дистрибьюторов, мы решили делать продолжение нашей успешной истории, тем более, что сценарий был уже готов», − говорит продюсер Роман Борисевич.

Студия «Лицензионные бренды», помимо сиквела БОЛЬШОГОЕ ПУТЕШЕСТВИЯ, заканчивает работу над подводным мультфильмом ВОЛШЕБНАЯ АРКА, который выйдет в прокат уже в этом году. А также, занимается производством полнометражных мультфильмов ПИНОККИО и КОТЫ ЭРМИТАЖА.

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30.06.2020 Автор: БК

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