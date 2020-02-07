Российскую анимацию представят в Майами

10 февраля в Майами стартует рынок детского контента Kidscreen. Российская анимация отправится на форум в рамках программы Created in Moscow Московского экспортного центра. Свои проекты представят 12 компаний − анимационных студий и дистрибьюторов.

«Анимация − одна из самых перспективных индустрий с точки зрения экспорта, − считает Кирилл Ильичев, директор Московского экспортного центра, подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. − Российская анимация обладает своим уникальным стилем, что в сочетании с использованием новейших технологий и высоким качеством производства позволяет ей выделяться на мировом рынке. На всех профессиональных мероприятиях, в которых мы приняли участие в рамках программы Created in Moscow − в Анси, Торонто и Санта-Монике − мы неизменно наблюдали большой интерес зарубежных партнеров именно к анимации. Уверены, Kidscreen не станет исключением».

Компания Wizart представит на Kidscreen две новые масштабные франшизы. ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ откроет новую анимационную вселенную по мотивам сказок Братьев Гримм, которая выйдет на широкие экраны в формате полнометражной саги. Студия также планирует создать сериал с одноименными персонажами. Второй проект, состоящий из полнометражных картин и телесериала по произведениям Пушкина, начнется с полнометражной ленты РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. Кроме того, Wizart везет в Майами новый сериал «Снежная Королева: Хранители Чудес», основанный на известной франшизе, проданной в 150 стран мира и показавшей рекордные среди российских проектов сборы за рубежом. Закупщикам также представят неформатную для студии новинку – проект «Огнеботы Тина» о приключениях пожарной команды роботов и их босса Тима, которые борются со стихийными бедствиями и спасают людей.

ГК «Рики» заявит на Kidscreen второй сезон анимационного сериала «Тима и Тома», который производится совместно с китайским партнером − крупнейшей компанией Alibaba Cultural Media and Entertainment Group. Также будут представлены проекты в производстве − четвертый сезон «Малышариков» и новый анимационный сериал «Бодо Бородо», недавно отобранный на международный питчинг Cartoon 360, и проекты в разработке: анимационные сериалы «Лиритая», «НебоСити», «Клуб Вопросики», «Камелеоны», «Удивительные Спойлы» и «Выше Потолка».

Компания «Наше кино» представит на Kidscreen проекты студии «Мельница», входящей в кинокомпанию СТВ. Среди них − новый 3D-сезон мультсериала «Лунтик», в котором у главного героя появится подруга с Луны. Автор сценария нового сезона − американский сценарист Пол Пимента. Студия также везет на форум ситком «Барбоскины на даче», созданный на основе популярного анимационного сериала «Барбоскины», а также полнометражные мультфильмы БУКА и ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА.

«Первый проект» представит мультсериалы «Сина и Ло», «Совенок Хопхоп», «Грузовичок Лева», а также новый и нетипичный для компании проект The Stones − комедийное анимационное шоу с короткими эпизодами длительностью в 1 минуту, рассчитанное на широкую международную аудиторию. Студия также везет в Майами проект «Машинки Мокас», по которому ожидает подписание договора о копродукции второго сезона.

Компания Open Alliance представит в Майами 3D-мультсериал «Джинглики» и полный метр РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИНГЛИКОВ. Студия планирует практически полностью переехать в США в этом году, так как производство полного метра будет в значительной степени финансироваться новым американским партнером компании. В рамках форума Open Alliance планирует финализировать эти договоренности.

Студия Storytime покажет в Майами музыкальный анимационный проект «Кругляши» − digital-first сериал для самых маленьких, поддерживающий социально-эмоциональное развитие через оригинальные детские песенки. Главные герои, очаровательные создания, живут в Кругляндии, мире, вдохновленном детскими поделками и материалами для рукоделия, которые так и хочется потрогать. В каждой серии Кругляши учатся дружить, играть вместе и самостоятельно искать решения всевозможных проблем. Первые пилотные серии на русском языке вышли в конце 2019 года на YouTube (более 2,5 млн просмотров) и видеосервисе START (в топ-5 среди детского контента).

Анимационная студия «100 киловатт» представит анимационные сериалы «Ник-изобретатель» и «Волшебная кухня», а также новые сезоны проектов «Домики» и «Добр бобр».

Red Carpet Studio представит три проекта в рамках Kidscreen 2020: «Рогач и Моргач» − бездиалоговый 3D-веб-сериал; образовательный веб-сериал, кукольное шоу «Космический Доктор Кот» и «Пугашки» − 2D-анимационный сериал, флагманский проект студии, выход которого планируется осенью 2020 года.

Флагманские проекты brand4rent − «Монсики» (от ГК «Рики» и «Союзмультфильма») и «Академия Косми» (от анимационной студии «Белый шар».

AA Studio представят в Майами сериал «Гав-Мяу» о приключениях котят Васи и Муси и их друзей; проект «Предпоследний герой» о четверых подростках в скаутском лагере, оставшихся без доступа к цивилизации, а также новый сериал «Принцесса и дракон» о приключениях царевны Варвары, Дракоши и других обитателей волшебного мира в Стране чудес.

Анимационная студия «Паровоз» представит анимационный сериал «Космопорт» о приключениях трех главных героев в далеком будущем, и шоу для самых маленьких − «Кошечки-Собачки». Одна из приоритетных задач студии сейчас − также поиск партнеров для совместного производства.

Официальным оператором Created in Moscow в Майами стала компания «Экспоконтент».

«Прорыв на международном рынке − это всегда результат совместных усилий, − комментирует Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент». − Главная задача самих компаний − создавать качественный продукт, интересный мировому рынку не только как ready-made для продажи, но и как идея для совместного производства. При этом важно обозначать индустрию как цельный, сильный, развивающийся национальный рынок, что становится возможно благодаря поддержке государственных органов − в данном случае Московского экспортного центра, который позволяет максимальному количеству участников, в том числе небольшим студиям, показывать и продвигать свой контент на крупнейших рынках».

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан Правительством Москвы в качестве «единого окна» для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. С 2016 года в Москве действует программа по организации коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом «Сделано в Москве», которая открывает столичным компаниям доступ на международные рынки. Правительство Москвы финансирует до 100% затрат на участие в российских и зарубежных выставках, а также организовывает для московских компаний деловые встречи в формате MatchMaking с закупщиками, инвесторами и международными компаниями.

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07.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент