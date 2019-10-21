Новости


В Минкульте презентовали два сервиса ЕАИС

Это дополнительные разделы уже известной системы

В понедельник, 21 октября, в министерстве культуры России состоялась презентация дополнительных разделов Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). 

В первую очередь министр культуры РФ Владимир Мединский представил проект открытой базы о государственной поддержке кинопроизводства по линии Минкультуры и Фонда кино. Система начинает работу с сегодняшнего дня и на данный момент содержит данные с 2015 года. Информация доступна на сайте ЕАИС. К 1 января 2020 года планируется загрузка в систему всех фильмов, которые получили господдержку, начиная с 2008 года. 

Сейчас пользователям в разделе доступно четыре автоматически обновляемых перечня:

- перечень фильмов, созданных при государственной поддержке и вышедших прокат;
- перечень кинокомпаний, получателей средств государственной поддержки на производство фильмов;
- перечень кинопроектов, получивших государственную поддержку с 2015 года и находящихся в производстве; 
- перечень проектов, получивших государственную поддержку в производстве и имеющих неисполненные обязательства по заключенным договорам Минкультуры России и Фондом кино. 

Вторым представленным проектом стал раздел «Кинозритель». Заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов презентовал возможности приложения и обозначил следующие два этапа его развития. 

Сейчас в сервис интегрированы опросы 29,5% зрителей. Информация собирается вживую на выходе из кинозалов и обновляется по итогам уикендов. Следующим шагом запланировано создание онлайн-комьюнити в объеме полутора тысяч человек, состав которого будет обновляться на 30-40% каждый квартал. На этом этапе данные будут доступны в режиме реального времени.

К концу следующего года создатели планируют запустить сервис «полноценного диалога со зрителем», в котором между запросом представителей киноиндустрии и ответом аудитории будет проходить не более 8 часов. 

21.10.2019 Автор: Ольга Куликова

Новости по теме:

Минкультуры и Фонд кино раскроют цифры по господдержке кинопроизводства

Rambler Group и Фонд кино помогут отследить показы рекламы в кинотеатрах

Онлайн-кинотеатры намерены подключить к ЕАИС

Фонд кино рассказал о новых возможностях ЕАИС

Фонд кино утвердили постоянным оператором ЕАИС


Самое читаемое

Локации, декорации, спецэффекты, костюмы, грим

Где и как снимали фильм «Малефисента: Владычица тьмы»

Подробнее
Сделка заключена на MIPCOM в Каннах

НТВ продал сериал и права на его адаптацию во Францию

Подробнее
Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В Москве прошла премьера фильма «Текст»

Подробнее
«Гемини» смог занять только третье место

Официальная касса России: «Джокер» сохраняет лидерство при крайне низком падении сборов

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 