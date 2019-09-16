«Кино Okko» откроет первый в России кинозал Dolby Cinema

Объединенная сеть кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема парк» и «Формула кино») совместно с компанией Dolby Laboratories подписали соглашение об открытии в России первого кинозала Dolby Cinema. Уникальная площадка откроется в премьерном зале №1 кинотеатра «Синема Парк» в ТЦ «Метрополис» в Москве.

Dolby Cinema − премиальное предложение для кинотеатров, совмещает превосходное качество изображения и звука. Dolby Vision по-настоящему оживляет изображение, поражая своей яркостью, глубиной и безупречностью всех оттенков – от самых светлых до самых темных. В результате у зрителя создается ощущение абсолютной реальности происходящего на экране. Такие впечатления на данный момент невозможны ни в одном другом кинотеатре. Система Dolby Atmos студийного класса позволяет точно размещать звуковые объекты и перемещать их в трехмерном пространстве, включая область над головой зрителя. Звук оживляет происходящее на экране, обеспечивая эффект полного погружения. Благодаря Dolby Cinema режисеры могут полностью воплотить свой замысел и перенести зрителей в самую гущу событий.

Благодаря внутреннему дизайну Dolby Cinema эффект технологий усиливается: каждое место в зрительном зале оптимизируется таким образом, чтобы стать «лучшим в зале» для просмотра фильма для каждого посетителя.

«Любителям кино не хватает по-настоящему захватывающего, иммерсивного опыта, который позволил бы им почувствовать себя так, словно они находятся внутри происходящего на экране. Мы рады, что Dolby выбрала именно нас для представления концепции Dolby Cinema в России, − говорит Алексей Васясин, генеральный директор объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»). − Российские киноманы без сомнения почувствуют огромную разницу при просмотре фильмов в этом формате. Он предлагает непревзойденную реалистичность изображения и звука. Мы уверены, что эмоции от похода в традиционный кинотеатр никогда не будут прежними для каждого, кто хотя бы раз получил возможность ощутить магию Dolby Cinema».

«Dolby уже много лет сотрудничает с ведущими киностудиями, режиссерами и профессионалами индустрии, чтобы предложить кинолюбителям лучший опыт от просмотра фильмов. Мы рады тому, что в ближайшее время сможем представить бескомпромиссное качество и инновационность Dolby Cinema на российском рынке, и испытываем особую гордость в связи с тем, что нашим партнером в этом предприятии будет Объединенная сеть кинотеатров «Кино ОKKO», − отмечает старший вице-президент Dolby Cinema Business Group Даг Дарроу.

Сегодня в мире открыты 225 кинозалов Dolby Cinema, по еще 400 залам подписаны соответствующие соглашения. На данный момент в формате Dolby Vision и Dolby Atmos уже выпущены или готовятся к релизу более 250 кинофильмов. Девять из десяти наиболее кассовых фильмов 2019 года были предложены зрителям в формате Dolby Cinema

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16.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кино Okko