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Компания Kinodanz анонсировала создание блокчейн медиаплатформы

Она будет называться Entertainment Crypto Universe (ECU)

Компания Kinodanz совместно с американскими партнерами анонсировала начало разработки международной медиаплатформы Entertainment Crypto Universe (entertainment токен ECU), которая будет работать на основе технологий блокчейн. Это комплексное решение для медиаиндустрии, позволяющее проводить ICO медийных проектов и сервис по проведению ICO «под ключ», сокращать затраты на административный, финансовый, юридический секторы и маркетинг проектов, дающее возможность заключать сделки с партнерами со всего мира напрямую.

роме того, проект подразумевает создание entertainment биржи (единой базы людей, работающих в медиаиндустрии), а также децентрализованного хранилища данных и virtual cinema нового поколения. Entertainment Crypto Universe (ECU) станет инструментом для работы с авторскими правами, а также откроет возможность для покупки именных токенов голливудских актеров, приобретение которых позволит реализовать мечту – «стать частью Голливуда». 

Kinodanz основан в 2012 г. Виктором Денисюком и Евгением Мелентьевым. Компания работает в области высокотехнологичного кинопроизводства,  ориентируясь на продукцию, интересную международным рынкам. В ней уже создана собственная студия компьютерной графики и в данный момент компания строит инновационный кластер по производству компьютерной графики в Особой Экономической Зоне города Калининграда. Кроме того, Kinodanz активно развивает проекты в области интернет/digital технологий и коммуникаций.

07.02.2018 Автор: Артур Чачелов

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