Продюсеры «За гранью реальности» готовы пойти на мирное соглашение с BadComedian

Кинокомпания Kinodanz (ныне KD Studios) понесла значительные финансовые потери из-за появления в ролике блогера BadComedian 20-минутной нарезки из фильма ЗА ГРАНЬЮ РЕЛЬНОСТИ, но готова обсудить мирное соглашение с авторами блога. Об этом продюсер картины Евгений Мелентьев сообщил «Коммерсанту». Условий соглашения, которые устроили бы компанию, он не назвал.

Напомним, что 3 июня стало известно об иске, который компания Kinodanz подала в январе в отношении Евгения Баженова, автора видеоблога BadComedian. В иске блогера обвиняли в нарушении авторских прав, требовали удаления ролика и компенсации в 1 млн рублей. Баженов называл иск «попыткой цензурировать критику», сама Kinodanz отказывается рассматривать его с этой точки зрения.

«Почему-то ситуация была вывернута в плоскость свободы слова, тогда как иск является претензией о нарушении авторских прав, в результате которой рушится наша экономическая модель», − рассказал Евгений Мелентьев «Коммерсанту». Он уточнил, что компанию возмутило появление в открытом доступе в сети (а именно в блоге Евгения Баженова) целых 20 минут видеоматериалов из фильма. Из-за того, что в обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ, это привело к падению его продаж на легальных ресурсах».

По словам представителей Kinodanz, cумма иска в 1 млн рублей является формальной, а компания понесла куда большие убытки. Утверждается, что из-за появления отрывков в блоге BadComedian с Kinodanz несколько иностранных дистрибьюторов изменили условия контрактов с компанией. Подробностей случившегося Kinodanz не раскрывает.

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06.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ