«КиноЭкспо-2017» обещает важные презентации и показы актуальных кинорелизов

С 19 по 22 сентября в городе на Неве пройдет XIX международный форум и выставка «Кино Экспо». В Конгресс-центре Международного выставочного комплекса «Экспофорум», при поддержке Минсвязи РФ, состоится Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ) и выставка Content Expo.

В рамках «Кино Экспо» и СПбМКФ пройдут презентации российских представителей 20th Century Fox, Paramount Pictures, Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, Sony Pictures и Walt Disney Studios. Традиционно в фокусе форума окажется российское кино. Здесь запланированы презентации, показы материалов по фильмам САЛЮТ 7, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, МАТИЛЬДА, ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, НОВЫЕ ЕЛКИ, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, ЛЕД, О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ, РУБЕЖ, ЗА ГРАНЬЮ, ТРЕНЕР и многих других. Некоторые картины будут показаны целиком. Кроме того, в рамках СПбМКФ состоится специальные презентации новых фильмов и сериалов на разных стадиях производства (pre, pro, post), презентации телевизионного и иного аудиовизуального контента для всех платформ.

Деловая программа форума включает в себя конференции, семинары, круглые столы, деловые встречи, презентации новых технологий. Среди подобных мероприятий запланированы:

• Пленарная сессия «Контент-индустрия как драйвер экономического роста»;

• II Российско-китайский кинофорум, где помимо прочего состоится специальная презентация совместного российско-китайского фильма ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА. ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ;

• Стратегическая форсайт-сессия «Форсайт Кино»;

• Международная конференция «Бизнес кинотеатров»;

• Международная конференция Filming in Russia;

• Международная конференция «Производство контента: технологии настоящего и будущего»;

• Конференция «Маркетинг контента»;

• Круглый стол по защите интеллектуальной собственности в сфере аудиовизуального контента;

• Конференция по развитию онлайновых видео-сервисов в РФ и СНГ;

• Деловой форум «Веду кинобизнес»;

• Мероприятия Фонда кино;

• Международная конференция по повышению доходности бизнеса кинотеатров;

• Презентации новых кинотехнологий;

• Университет «Кино Экспо» - программа курсов повышения квалификации технических специалистов кинотеатров, презентации и демонстрации технических новинок оборудования и технологий;

• Конференция «Кинотеатр будущего: инновации для кинотеатров» и другие мероприятия.

В СПбМКФ, в форуме и выставке «Кино Экспо», и в выставке Content Expo ежегодно принимают участие свыше 2500 представителей контент-индустрии из более чем 40 стран мира. Среди участников форума: представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, медиахолдингов и телеканалов, мультисервисных операторов связи, операторов цифровых медиа (онлайновые видео-сервисы и др.), производителей и дистрибьюторов контента для всех платформ, органов власти в области культуры и массовых коммуникаций, СМИ.

17.07.2017 Автор: Артур Чачелов