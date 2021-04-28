Организатор «КиноЭкспо» рассказал, каким будет форум 2021 года

Работа под подготовке очередного СПбМКФ, форума «КиноЭкспо» и выставки Content Expo в Санкт-Петербурге в самом разгаре. Об этом рассказал Дмитрий Казуто, выступая на онлайн-форуме «4C|Foresee − Коммерция в кино», который организован компанией «Премьер Зал». В этом году мероприятия СПбМКФ, форума «КиноЭкспо» и выставки Content Expo запланированы в очном формате в традиционный для них период с 14 по 17 сентября.

Дмитрий Казуто отметил, что в этом году форум готовит «аншлаговую программу презентаций», так как почти все слоты на подобные активности от дистрибьюторов уже заняты. В связи с этим готовятся изменения в расписании, чтобы сделать его более удобным для делегатов, посетителей и гостей: в частности, постараются развести по времени основные презентации и активности деловой программы. Также анонсирована новая масштабная образовательная программа для кинотеатров.

Аккредитация будет открыта после 10 мая. По словам организаторов СПбМКФ, они постараются не повышать цены на участие в форуме и выставке: они должны остаться на уровне 2019 года. Место проведения мероприятия также останется неизменным − «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Дмитрий Казуто также отметил, что ему интересно рассмотреть предложение о региональной экспансии форума − в Екатеринбург или Калининград. Однако пока никакой конкретики в этом вопросе нет.

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28.04.2021 Автор: Артур Чачелов