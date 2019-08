Появилась предварительная программа «КиноЭкспо − 2019»

СПбМКФ и «Кино Экспо» в этом году пройдут в период с 17 по 20 сентября. Местом проведения мероприятий снова станет конгресс-центр «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. 17 сентября программа мероприятий начинается в 09:30. 20 сентября форум и выставка работают в течение всего рабочего дня.

Официальными гостиницами мероприятий будут Hampton by Hilton Expoforum и Hilton St. Peterbsurg Expoforum, (расположены в едином комплексе с конгресс-центром), Park Inn by Radisson Пулковская (10-15 мин. до «Экспофорума»), гостиница «Россия» (20 мин. до «Экспофорума»), а также находящиеся в центре города отели Sofitel St. Petersburg, Lotte St. Petersburg и Radisson Royal (35-45 мин. до «Экспофорума»). Бесплатные автобусные трансферы из аэропорта и обратно (время в пути 5 минут), а также до станции метро «Московская» (время в пути 10 минут) организуются гостиницами «Hampton by Hilton Expoforum», «Hilton St. Peterbsurg Expoforum», а также гостиницей «Park Inn «Пулковская» (время в пути 15 мин.). По традиции, для гостей, проживающих в официальных гостиницах форума и выставки, по брони «Кино Экспо», утром будут организованы автобусные трансферы от официальных гостиниц к Конгресс-центру «Экспофорум» и от Конгресс центра «Экспофорум» обратно в гостиницы вечером.

КРАТКАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (вариант от 12.08.2019):

16 сентября, понедельник, день заезда:

Регистрация участников.

О программе будет объявлено дополнительно.

17 сентября, вторник:

Регистрация участников.

Деловая программа.

Тематический поток «КИНОТЕАТРЫ».

Форум «ВедуКиноБизнес», Сессия I.

Презентации.

• Презентация фильмов.

• Презентация «Наше кино».

• Презентация «Централ Партнершип» и показ фильма.

• О программе будет объявлено дополнительно.

18 сентября, среда:

Деловая программа.

Тематический поток «КИНОТЕАТРЫ».

Конференция «Бизнес кинотеатров».

Работа выставки и Университета «Кино Экспо».

Презентации.

• Презентация «Каропрокат».

• Презентация «СБ Фильм».

• Презентация фильмов. О программе будет объявлено дополнительно.

• Презентация Warner Bros. Pictures.

• Презентация фильмов. О программе будет объявлено дополнительно.

19 сентября, четверг:

Деловая программа.

Тематический поток «КИНОТЕАТРЫ».

Форум «ВедуКиноБизнес», Сессия II.

Работа выставки и Университета «Кино Экспо».

Тематический поток «КИНО / ТВ / DIGITAL».

Конференция «DIGITAL MEDIA − аудиовизуальный контент в единой цифровой среде: от ТВ и ОТТ-медиа до кинотеатров и мобильных устройств. Дистрибьюция и доставка, маркетинг, монетизация».

Презентации.

• Презентации фильмов. О программе будет объявлено дополнительно.

• Презентации Sony Pictures, Walt Disney Studios, 20th Century Fox.

Прием для представителей контент-индустрии.

20 сентября, пятница:

Работа выставки и Университета «Кино Экспо».

Презентации.

• Презентация и показ фильма ДИКАЯ ЛИГА.

• Показ фильма и презентация от компании «Экспонента».

17:00 Российская гала-премьера полнометражного документального фильма АНДРЕЙ − ГОЛОС ВИНА (Andre − the Voice of Wine) о легендарном русском виноделе Андрее Челищеве, ставшем «отцом калифорнийского виноделия». Фильм представят: режиссер Марк Челищев и другие именитые гости.

19.30 – 21.30 Дегустации калифорнийских и российских вин, а также вин других стран.

Программа будет обновляться и дополняться. Следите за изменениями на сайтах «КиноЭкспо» и БК.

12.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: КиноЭкспо