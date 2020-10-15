Мария Вогт покидает ГК Planeta Inform

Заместитель генерального директора группы компаний Planeta Inform Мария Вогт покидает холдинг, где она руководила направлением кинотеатральной дистрибуции и изданием журнала «Бюллетень кинопрокатчика».

«Я бесконечно благодарна главе группы компаний «Планета Информ» Дмитрию Литвинову за возможность постоянного развития моих навыков на протяжении без малого десяти лет сотрудничества, – комментирует Мария Вогт. – Я пришла в компанию в 2011 году на позицию заместителя главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика», вместе с командой лучших аналитиков мы сделали БК брендом номер один среди b2b-изданий о кинобизнесе, следующим вызовом для меня стал запуск в 2017 году в рамках холдинга направления кинотеатральной дистрибуции. За три года мы заключили 39 сделок с российскими и международными правообладателями, в числе которых крупнейшие мировые производители контента – Lionsgate, Studiocanal, Mr. Smith и другие. На проекте ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ мы достигли третьего результата по бокс-офису среди международных рынков после Франции и Голландии, в том числе за счет того, что организовали визит Мадса Миккельсена на премьеру в Москве. Впереди у компании много перспективных релизов, в том числе драйвовые CREATION STORIES по сценарию Ирвина Уэлша от исполнительного продюсера Денни Бойла и новая работа Леоса Каракса АННЕТТ с Адамом Драйвером и Марион Котийяр. Уверена, что слаженная команда под руководством Ольги Корниенковой, которая после меня возглавит кинотеатральное направление, блестяще справится с выпуском предстоящих проектов. «Бюллетень кинопрокатчика» же уже с прошлого года находится под руководством главного редактора Александра Нечаева».

«Как руководитель холдинга я очень благодарен Маше за эти десять лет плодотворного сотрудничества, – сообщает Дмитрий Литвинов. – Не хочется ее никуда отпускать (смеется), но я понимаю, что всегда в жизни нужно что-то менять и любые изменения – это отправная точка для роста, как профессионального, так и личного. Маша действительно очень много сделала для компании и была моей верной правой рукой на протяжении всей своей работы, я желаю ей успехов и новых творческих достижений. Я продолжу развивать направление кинотеатральной дистрибуции, с нетерпением ждем ближайшего Кинорынка, чтобы представить лайнап проектов на 2021 год».

ГК Planeta Inform существует с 2001 года и занимается продажей фильмов за рубеж, дистрибуцией контента на территории СНГ, выпускает программу «Такое кино» на ТНТ, издает отраслевые журналы «Бюллетень кинопрокатчика» и «Киномеханик сегодня» и осуществляет услуги по продвижению фильмов.

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15.10.2020 Автор: БК