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Светлана Максимченко высказалась за отказ от практики раздвижки релизов

Глава департамента кинематографии также выступает за упрощение системы выдачи прокаток

Глава Департамента кинематографии Министерства культуры Светлана Максимченко выступила против применения практики так называемой «раздвижки релизов», а также высказалась за изменение механизма выдачи прокатных удостоверений. Эта тема была поднята во время ее интервью «Бюллетеню Кинопрокатчика». По словам Максимченко, ее личная позиция в том, чтобы регулирование отрасли происходило исключительно рыночными методами.

«Но давайте договоримся, что именно мы подразумеваем под нерыночными методами. Если раздвижку релизов, то в 2016 году было введено много нормативно-правовых актов, в них нужно вносить поправки. Также требует совершенствования механизм выдачи прокатного удостоверения и удостоверения национального фильма. Как минимум все это должно быть автоматизировано, в удобном электронном формате, прозрачно для всех участников рынка», − сказала Максимченко.

Кроме того, глава Департамента затронула тему коронавирусных ограничений отрасли и выразила поддержку кинотеатрам. Она отметила, что в нынешних условиях, кинотеатры безопаснее, чем многие другие общественные пространства.

«Увеличенные промежутки между сеансами, дезинфекция и санитайзеры, рассадка с промежуточными креслами, онлайн-продажа билетов, рециркуляция воздуха в больших помещениях кинозалов – все это делает кинотеатры безопаснее в сравнении с общественным транспортом, магазинами, ресторанами или барами, − сказала Светлана Максимченко. − Особенно обидно за кинотеатры в тех регионах, где они остаются закрытыми, а все остальные общественные заведения работают». 

Полную версию большого интервью Светланы Максимченко можно будет прочитать в новом выпуске электронного БК, который все подписчики журнала получат в пятницу, 13 ноября.

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13.11.2020 Автор: БК

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