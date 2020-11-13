Светлана Максимченко высказалась за отказ от практики раздвижки релизов

Глава Департамента кинематографии Министерства культуры Светлана Максимченко выступила против применения практики так называемой «раздвижки релизов», а также высказалась за изменение механизма выдачи прокатных удостоверений. Эта тема была поднята во время ее интервью «Бюллетеню Кинопрокатчика». По словам Максимченко, ее личная позиция в том, чтобы регулирование отрасли происходило исключительно рыночными методами.

«Но давайте договоримся, что именно мы подразумеваем под нерыночными методами. Если раздвижку релизов, то в 2016 году было введено много нормативно-правовых актов, в них нужно вносить поправки. Также требует совершенствования механизм выдачи прокатного удостоверения и удостоверения национального фильма. Как минимум все это должно быть автоматизировано, в удобном электронном формате, прозрачно для всех участников рынка», − сказала Максимченко.

Кроме того, глава Департамента затронула тему коронавирусных ограничений отрасли и выразила поддержку кинотеатрам. Она отметила, что в нынешних условиях, кинотеатры безопаснее, чем многие другие общественные пространства.

«Увеличенные промежутки между сеансами, дезинфекция и санитайзеры, рассадка с промежуточными креслами, онлайн-продажа билетов, рециркуляция воздуха в больших помещениях кинозалов – все это делает кинотеатры безопаснее в сравнении с общественным транспортом, магазинами, ресторанами или барами, − сказала Светлана Максимченко. − Особенно обидно за кинотеатры в тех регионах, где они остаются закрытыми, а все остальные общественные заведения работают».

Полную версию большого интервью Светланы Максимченко можно будет прочитать в новом выпуске электронного БК, который все подписчики журнала получат в пятницу, 13 ноября.

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13.11.2020 Автор: БК