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Сеть «Мираж Синема» займется доставкой еды

Это попытка компании продолжить бизнес, пока нельзя показывать кино

Одна из крупнейших киносетей России «Мираж Синема» запустила свою доставку еды. Это попытка компании продолжить бизнес и сохранить общение с клиентами, пока не работают кинозалы. «Мираж Синема» смогла развернуть сервис по доставке благодаря сотрудничеству с бистро Pure, которые находятся на территории кинотеатров сети. Такие ресторанные зоны полного цикла есть в 17-ти из 24 киноцентров. 

С 6 апреля сервис доставки компания тестирует в Петрозаводске. В случае успешных результатов проект запустится и в других городах присутствия сети.

«Наша сеть кинотеатров оказалась в затруднительном положении, − говорит Кристина Кандакова, руководитель департамента управления кинокомплексами «Мираж Синема». − Мы уверены, что все стабилизируется и зритель постепенно вернется в кинозалы, но сейчас сложно сказать, когда это случится. Поэтому в данной ситуации мы стараемся использовать те ресурсы, которые у нас есть, скорее не для развития, а для поддержания бизнеса». 

Для минимизации затрат киносеть не стала создавать отдельные сайт и приложение под проект, а решила использовать и адаптировать уже имеющиеся ресурсы для приема, обработки и оплаты заказов. Клиенты могут сделать заказ на сайте и в социальных сетях. Сейчас оплата возможна как наличными, так и через терминал при получении. В скором времени заработает возможность оплаты заказа онлайн и заказ через мобильное приложение. 

В меню доставки вошли пицца, стритфуд, безалкогольные напитки и снеки. Изюминкой услуги станет возможность заказать домой свежеприготовленный попкорн и начос. 

«В компании «Мираж Синема» я уже шестнадцать лет, и в выборе меню отталкивался от предпочтений наших постоянных зрителей и гостей, − рассказывает Дмитрий Ульянов, бренд-шеф сети кинотеатров «Мираж Синема». − Мы знаем, что жители Петрозаводска очень любят нашу пиццу. Поэтому при разработке меню упор я сделал именно на нее и еще добавил стритфуд. Все сотрудники у нас работают в перчатках и проходят ежедневное медицинское освидетельствование. Все поверхности обрабатываются антисептиками и специальными дезинфицирующими средствами, включая упаковку. Также в меню в скором времени войдут горячие блюда и супы. В дальнейшем мы планируем запустить в доставку еще и бизнес-ланчи».

После возобновления работы кинотеатров компания планирует сохранить и развивать это направление.

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09.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Мираж Синема

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