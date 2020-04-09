Сеть «Мираж Синема» займется доставкой еды

Одна из крупнейших киносетей России «Мираж Синема» запустила свою доставку еды. Это попытка компании продолжить бизнес и сохранить общение с клиентами, пока не работают кинозалы. «Мираж Синема» смогла развернуть сервис по доставке благодаря сотрудничеству с бистро Pure, которые находятся на территории кинотеатров сети. Такие ресторанные зоны полного цикла есть в 17-ти из 24 киноцентров.

С 6 апреля сервис доставки компания тестирует в Петрозаводске. В случае успешных результатов проект запустится и в других городах присутствия сети.

«Наша сеть кинотеатров оказалась в затруднительном положении, − говорит Кристина Кандакова, руководитель департамента управления кинокомплексами «Мираж Синема». − Мы уверены, что все стабилизируется и зритель постепенно вернется в кинозалы, но сейчас сложно сказать, когда это случится. Поэтому в данной ситуации мы стараемся использовать те ресурсы, которые у нас есть, скорее не для развития, а для поддержания бизнеса».

Для минимизации затрат киносеть не стала создавать отдельные сайт и приложение под проект, а решила использовать и адаптировать уже имеющиеся ресурсы для приема, обработки и оплаты заказов. Клиенты могут сделать заказ на сайте и в социальных сетях. Сейчас оплата возможна как наличными, так и через терминал при получении. В скором времени заработает возможность оплаты заказа онлайн и заказ через мобильное приложение.

В меню доставки вошли пицца, стритфуд, безалкогольные напитки и снеки. Изюминкой услуги станет возможность заказать домой свежеприготовленный попкорн и начос.

«В компании «Мираж Синема» я уже шестнадцать лет, и в выборе меню отталкивался от предпочтений наших постоянных зрителей и гостей, − рассказывает Дмитрий Ульянов, бренд-шеф сети кинотеатров «Мираж Синема». − Мы знаем, что жители Петрозаводска очень любят нашу пиццу. Поэтому при разработке меню упор я сделал именно на нее и еще добавил стритфуд. Все сотрудники у нас работают в перчатках и проходят ежедневное медицинское освидетельствование. Все поверхности обрабатываются антисептиками и специальными дезинфицирующими средствами, включая упаковку. Также в меню в скором времени войдут горячие блюда и супы. В дальнейшем мы планируем запустить в доставку еще и бизнес-ланчи».

После возобновления работы кинотеатров компания планирует сохранить и развивать это направление.

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09.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Мираж Синема