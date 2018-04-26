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ММКФ – 2018 назвал победителей

Главный приз получил якутский фильм «Царь-птица»

Якутский фильм ЦАРЬ-ПТИЦА, представлявший Россию в основном конкурсе 40-го Московского международного кинофестиваля, получил главную награду этого киносмотра. Лента Эдуарда Новикова рассказывает о Якутии 30-х годов, а ее главные герои – пожилые супруги, в дом к которым прилетает орел, считающийся в этих краях священной птицей.

Еще один российский участник конкурса – фильм НЮ китайского режиссера Ян Гэ – получил специальный приз фестиваля. Приз за лучшую режиссуру достался третьему фильму, представлявшему Россию. Награду получил Александр Котт за работу над фильмом СПИТАК. Лента рассказывает о землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года.

Джованна Меццоджорно, сыгравшая в итальянском фильме НЕАПОЛЬ ПОД ПЕЛЕНОЙ, названа лучшей актрисой. Приз в этой номинации вручал американский актер Джон Сэвэдж. Награда в номинации «Лучшая мужская роль» досталась Кирану Чарноку, сыгравшему в новозеландском фильме ЗАБЛУДШИЕ. Приз вручала немецкая актриса Настасья Кински. Сама Кински также не осталась без награды. Ей вручили специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского «Верю. Константин Станиславский». 

26.04.2018 Автор: Артур Чачелов

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