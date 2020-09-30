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More.tv рассказал о премьерах октября

Актуальные премьеры, хиты прошлых лет и новый сезон «Трудных подростков»

Видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv поделился информацией о том, какие премьеры и новинки появятся в его каталоге в октябре. Это как уже знакомый, так и совершенно новый контент, включающий премьеры сериалов от партнеров. Главной новинкой месяца станет второй сезон оригинального сериала сервиса «Трудные подростки».

С 1 октября: «Безжалостное солнце» (1 сезон, 6 серий).

Действие сериала разворачивается в современной Великобритании вокруг двух детективов лондонской полиции − Хикса и Ренко, в руки которых попадает информация о грядущем апокалипсисе. В главных ролях: Джим Стерджесс, Агнесс Дейн, Дерек Риддел, Никки Амука-Берд и другие.

С 5 октября: «Трудные подростки» (2 сезон).

По сюжету во втором сезоне Антон Ковалев (Никита Волков) вынужден вернуться в центр трудных подростков. После истории с оружием он едва вновь не отправился за решётку и зарёкся не связываться с юными уголовниками. Но доказывать свои тренерские способности нужно, а больше его нигде не ждут. Теперь Ковалёв пытается сколотить из ребят футбольную команду, чтобы выиграть городской турнир. В главных ролях: Никита Волков, Александр Лыков, Григорий Калинин, Вильма Кутавичюте, Виталий Андреев, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Тимофей Елецкий, Мила Ершова, Алёна Швиденкова, Святослав Рогожан, Сергей Новосад, Наталья Бардо и известный футбольный комментатор Дмитрий Губерниев.

С 11 октября: «Неприлично богатые» (1 сезон, 10 серий).

Проект, который станет доступен благодаря сотрудничеству с Fox Now. Мелодрама с Ким Кэтролл об одной из богатейших семей США, которая владеет самым крупной религиозной медиакорпорацией. Когда глава семьи Юджин погибает в авиакатастрофе, его наследством начинает распоряжаться вдова Маргарет, свои доли получат дочь Роуз и сын Эрик. Однако тут на пороге семейного поместья объявляются трое незаконнорожденных детей Юджина, которые тоже вписаны в завещание. Начнется война за деньги покойного патриарха.

С 19 октября: «Миссис Америка» (1 сезон, 9 серий).

Проект, который станет доступен благодаря сотрудничеству с Fox Now. Драма с Кейт Бланшетт в главной роли. 1970-е годы. Активистка консервативной партии Филлис Шлэфли разворачивает неожиданную кампанию против принятия поправки о равных правах для женщин.

С 19 октября: «И повсюду тлеют пожары» (1 сезон, 8 серий).

Проект, который станет доступен благодаря сотрудничеству с Fox Now. Психологическая драма с Риз Уизерспун и Кэрри Вашингтон в главных ролях. Миссис Ричардсон и ее семья живут образцовой жизнью, уклад которой нарушается, когда в городе появляется новая жительница Миа Уоррен. Вместе со своей дочерью-подростком она путешествует по стране, делает, что хочет, а на устоявшиеся правила ей плевать. Миссис Ричардсон это повергает в шок и вызывает негодование, в результате между женщинами вспыхивает настоящий пожар, однако эта встреча обернется для обеих неожиданными последствиями.

С 27 октября: «Пересекая Атлантику». 

Эксклюзивная премьера мини-сериала – участника основного конкурса Каннского фестиваля сериалов (Canneseries 2020). «Пересекая Атлантику» – необычный взгляд на трагические перипетии Второй мировой войны. Это основанная на реальных событиях невероятная история норвежской кронпринцессы Марты и отношений, связывавших ее с президентом Франклином Рузвельтом. Главную пару блестяще исполняют звезды сериалов «Твин Пикс» и «Мост» Кайл МакЛахлен и София Хелин. По сюжету после оккупации Норвегии нацистской Германией в 1940 году наследная принцесса Марта и ее дети поселяются в Белом доме – по приглашению американского правительства. Сложно устоять перед незаурядностью этой женщины – красивая, умная, решительная – американский правитель очарован. Ее присутствие вскоре влияет на мнение президента относительно трагических событий, разворачивающихся в Европе, что в конечном счете даже меняет динамику политики США. 

С 28 октября: «neXT» (1 сезон).

Проект, который станет доступен благодаря сотрудничеству с Fox Now. Ближайшее будущее. Искусственный интеллект neXt обретает свободу и начинает действовать в соответствии с собственными представлениями о мире людей, основанными на накопленной за годы услужения человечеству информации. Создатель neXt Пол Леблан пытается противостоять машине, но изгоняется из собственной компании стараниями своего брата Теда.

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30.09.2020 Автор: Артур Чачелов

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