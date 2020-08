More.tv рассказал о новинках и премьерах сентября

Видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv поделился информацией о том, какие премьеры и новинки появятся в его каталоге, начиная с сентября. Это как уже знакомый, так и совершенно новый контент, включающий премьеры сериалов от зарубежных партнеров сервиса.

В сентябре на more.tv будут доступны следующие проекты:

С 1 сентября: сериал «Германия 83», 8 эпизодов.

Культовая шпионская драма о холодной войне в разделенной Германии. Разведка ГДР узнает о намерениях США разместить свои ракетные комплексы на территории ФРГ. Чтобы убедиться в планах Запада, Штази вербует молодого солдата Мартина Рауха, только что вернувшегося из армии. Теперь он — обер-лейтенант Мориц Штамм, правая рука генерала Эделя, который сотрудничает с американцами. Мартин вовсе не желает шпионить и хочет вернуться домой, к больной матери и девушке, но пути назад уже нет. Агент под прикрытием должен получить доступ к секретным документам НАТО и постараться не раскрыть себя.

С 9 сентября: сериал «Германия 86», 10 эпизодов.

Молодой военный Мартин Раух, переживает разочарование в идеалах, чувствует себя преданным руководством и скрывается от всех разведок в коммунистической Анголе, где учит детей читать и говорить по-немецки. А его непосредственная руководительница скачет по всему миру, стремясь продать мощнейшее вооружение каким-то мутным людоедам, ведущим бесконечную гражданскую войну в одном из африканских государств. Всё это делается не ради наживы, а для сохранения Германской Демократической Республики, которая вступает в острую фазу экономического кризиса.

С 15 сентября: сериал «Мы те, кто мы есть» (We are who we are), 8 эпизодов.

Эксклюзивная премьера одновременно со всем миром. Мини-сериал режиссера Луки Гуаданьино, спродюсированный Лоренцо Мьели и Марио Джанани (оба работали над сериалами Паоло Соррентино «Молодой Папа» и «Новый Папа»). Это история об отношениях 14-летних Фрейзера и Кейтлин, которые вместе с родителями живут на американской военной базе в Италии. Сериал посвящен дружбе, первой любви и сложностям, с которыми неизбежно сталкиваются подростки. История универсальная, она могла случиться где угодно, но в данном случае происходит на крошечном островке Америки в Италии.

С 19 сентября: сериал «4член» (2 сезон), 14 эпизодов.

Эксклюзивная премьера одновременно со всем миром. Средняя школа − кошмар любого подростка-аутсайдера. Семиклассницам Анне и Майе приходится особенно тяжко: одноклассники дразнят и издеваются, учителя придираются к любой мелочи и достают нравоучениями, а родители бесцеремонно лезут в личную жизнь. Как пережить новый день в школе и не опозориться? Что делать, если мальчик хочет тебя поцеловать? Можно ли стать супермоделью, если тебе только 13 лет, но очень хочется?

С 21 сентября: сериал «Дуайт в сияющих доспехах» (4 сезон), 10 эпизодов.

Эксклюзивная премьера одновременно со всем миром. Подросток по имени Дуайт во время прогулки случайно проваливается в заброшенный тоннель и находит там принцессу-воительницу Гретту, которая спит вот уже тысячу лет. Появление молодого человека разрушает магические чары, и Гретта пробуждается. Вскоре вслед за принцессой возвращается к жизни и придворный маг Болдрик, а также древние злодеи, мечтающие захватить власть над миром…

С 25 сентября: сериал «Германия 89» (3 сезон), 8 эпизодов.

Эксклюзивная премьера одновременно со всем миром. Долгожданный финальный сезон шпионского сериала (первые части «Германия 83» и «Германия 86»), удостоенного национальных и международных премий. Шоураннерами последней части снова выступили Анна Вингер и Йорг Вингер. Сосценаристами являются Михаил и Лили Идовы. Сезон начинается с падения Берлинской стены, одного из самых знаковых дней в современной мировой истории, и показывает героев в первые дни воссоединенной Германии.

С 28 сентября: сериал «Фарго» (4 сезон), 11 эпизодов.

Эксклюзивная премьера одновременно со всем миром. Действие 4 сезона будет происходить в 1950 году, да еще и сменит локацию – привычную уже Миннесоту заменит штат Миссури. Речь пойдет об иммигрантах из Италии и афроамериканцах, покинувших юг, спасаясь от законов Джима Кроу. Два клана, осевшие в Канзас-Сити, объединяются, чтобы сохранить город, и готовы пойти на всё ради того, чтобы сохранить без того шаткое равновесие – даже обменять собственных сыновей. Но неожиданная смерть одного из «крестных отцов» сильно меняет расклад.

28.08.2020 Автор: Артур Чачелов