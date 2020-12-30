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«Москино» начинает прием заявок на гранты для кинематографистов

Они предназначены для фильмов, создающих образ Москвы в киноискусстве

В новом году Правительство Москвы и «Москино» продолжат эксперимент по поддержке кинопроизводителей, создающих яркие образы столицы в киноискусстве. Прием заявок на получение грантов начинается 1 января 2021 года. Финансовая поддержка будет предоставляться кинематографистам, фильмы которых способствуют популяризации образа Москвы в кино. Одно из важных условий отбора − картины должны включать съемки на территории узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую и культурную самобытность города. Данные эпизоды должны составлять не менее 10% от общего хронометража фильмов.

Размеры грантов варьируются от 1 до 3 млн рублей для короткометражного кино и от 3 до 9 млн рублей для полнометражных картин. Фильмы, отмеченные главными призами международных кинофестивалей, могут рассчитывать на финансовую поддержку в двойном объеме. 

Заявки принимаются от кинокомпаний, зарегистрированных в России и имеющих прокатное удостоверение, оформленное в установленном порядке. При этом заявленные картины должны быть показаны в прокате не ранее 1 января 2019 года и соответствовать количественным показателям: не менее 10 тысяч зрителей − для художественных фильмов и не менее 3 тысяч зрителей − для документальных работ. 

Прием заявок продлится до 31 марта 2021 года. Ознакомиться с документами и подать заявку можно на сайте grants.mos-kino.ru 

Решение о поддержке кинопроизводителей, снимающих фильмы в столице, было принято в прошлом году после встречи Мэра Москвы Сергея Собянина с кинематографистами. 26 ноября 2019 года было подписано Постановление Правительства Москвы №1586-ПП «О проведении эксперимента по поддержке кинопроизводителей фильмов, создающих образ Москвы в киноискусстве». 

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, инициатива была успешно реализована. Гранты Правительства Москвы получили четыре картины: ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ Резо Гигинеишвили, КРЕМЛЬ-9. КОМЕНДАНТЫ Сергея Крауса, МИЛЛИАРД Романа Прыгунова и ВТОРЖЕНИЕ Федора Бондарчука. Общий грантовый фонд составил 21 млн рублей. 

Организатор финансовой поддержки − Департамент культуры города Москвы. Оператор − Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московское кино» («Москино») − осуществляет рассмотрение заявок на предоставление финансовой поддержки и определяет размер гранта. 

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30.12.2020 Автор: Артур Чачелов

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