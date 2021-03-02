«Москино» принимает заявки на гранты для кинематографистов

Продолжается прием заявок на финансовую поддержку кинопроизводителей, создающих образ Москвы в киноискусстве. Инициатива принадлежит Правительству Москвы. Оператором конкурса на получение грантов выступает «Москино».

Финансовая поддержка будет предоставляться кинематографистам, фильмы которых способствуют популяризации образа Москвы в кино. Одно из важных условий отбора − картины должны включать съемки на территории узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую и культурную самобытность города. Данные эпизоды должны составлять не менее 10% от общего хронометража фильмов.

Размеры грантов варьируются от 1 до 3 млн рублей для короткометражного кино и от 3 до 9 млн рублей для полнометражных картин. Фильмы, отмеченные главными призами международных кинофестивалей, могут рассчитывать на финансовую поддержку в двойном объеме.

Заявки принимаются от кинокомпаний, зарегистрированных в России и имеющих прокатное удостоверение, оформленное в установленном порядке. При этом заявленные картины должны быть показаны в прокате не ранее 1 января 2019 года и соответствовать количественным показателям: не менее 10 тысяч зрителей (для художественных фильмов) и не менее 3 тысяч зрителей (для документальных работ).

Ознакомиться с документами и подать заявку до 31 марта включительно можно на сайте grants.mos-kino.ru

Организатор финансовой поддержки − Департамент культуры города Москвы. Оператор − Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московское кино» («Москино»). Последний − осуществляет рассмотрение заявок на предоставление финансовой поддержки и определяет размер гранта.

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02.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Москино