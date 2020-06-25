Катерина Назарова покидает «Пионер»

Директор по маркетингу компании «Пионер» Катерина Назарова покидает свой пост. Об этом она сообщила в прощальном письме коллегам и партнерам.

«Работа в «Пионере» - для меня это не только очень насыщенный период, но и счастливое время в компании замечательных и профессиональных людей, − прокомментировала свое решение Катерина Назарова в специальном письме коллегам. − Вместе с вами мы реализовали захватывающие проекты, в том числе и ставшие настоящими кинособытиями ,такие как фильмы ДЫЛДА и МАЛЬЧИК РУССКИЙ, перевыпуск картин Хаяо Миядзаки, мы радовали детей выпусками NICK JR в кино и сопереживали героям семейных релизов. Со многими из вас мы начали сотрудничать еще со времен Movie Research, Wizart Animation и «Вольги». Я надеюсь, мы останемся надежными партнерами и добрыми друзьями и далее».

В конце мая с поста директора «Пионера» также ушла Мэри Назари. На этот пост была назначена Александра Геллер.

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