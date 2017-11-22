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«Нелюбовь» попала в номинации Independent Spirit Awards

Этой престижной кинопремией отмечают независимое кино со всего мира

Российская драма НЕЛЮБОВЬ претендует на получение престижной американской кинопремии Independent Spirit Awards. Лента режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Глеба Фетисова попала в номинацию «Лучший международный фильм» (Best International Film). Ее соперниками станут: французская картина 120 УДАРОВ В МИНУТУ Робена Кампийо, чилийская ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА Себастьяна Лелио, Я НЕ ВЕДЬМА режиссера из Замбии Рунгано Ниони и британская ЛЕДИ МАКБЕТ Уильяма Олдройда.

Independent Spirit Awards («Независимый дух») – американская кинопремия, которая присуждается с 1984 года. Она ориентирована прежде всего на независимое кино. 

В этом году лидером по числу номинаций Independent Spirit Awards стала драма ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ. Эта картина претендует на премию сразу в шести категориях. По пять номинаций у хоррора ПРОЧЬ и драмы ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ

Церемония награждения состоится 3 марта 2018 года в калифорнийской Санта-Монике.

 

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22.11.2017 Автор: Артур Чачелов

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