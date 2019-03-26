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Кинотеатрам предложат увеличить авторские отчисления

Помимо композиторов их хотят получать режиссеры и сценаристы

Российские кинотеатры, а также телеканалы и онлайн-видеосервисы хотят обязать выплачивать больше авторских отчислений. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Российский союз правообладателей, Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC) и организация «Сценаристы и режиссеры мира» (Writers & Directors Worldwide) вышли с инициативой ввести в Гражданский кодекс норму о «справедливом вознаграждении» режиссерам и сценаристам фильмов. Деньги предлагается взимать по той же схеме, что и авторские отчисления композиторам (сейчас этим занимается РАО). При этом авторы инициативы уточняют, что речь идет не о перераспределении имеющихся вознаграждений, а о дополнительных выплатах со стороны показчиков контента.

Свое желание получать авторские отчисления инициаторы нововведений из Гильдии кинодраматургов и режиссеров объясняют отсутствием или низким уровнем имеющихся в отрасли пенсий. В РАО инициативу поддержали, заявив, что выступают за «улучшение положения творцов», но осторожно уточнив, что изменение системы не должно идти во вред пользователям прав. В кинотеатральном бизнесе инициатива вызвала резкое неприятие: игроки рынка, который и так отличается низкой маржинальностью, сейчас активно борются с РАО за снижение ставок и выплат, а потому ни при каких обстоятельствах не готовы платить больше. Вопрос авторских отчислений в отрасли воспринимается крайне болезненно.

Инициатива Гильдии кинодраматургов и режиссеров о расширении перечня авторских отчислений будет направлена в Госдуму, Минкульт и Администрацию президента. Размер ставок в ней не указан, так как их устанавливают сами авторские организации. Так, ставка РАО для «композиторских» отчислений для разных площадок сильно варьируется. Для сетевых кинотеатров она составляет 1% от выручки с продаж кинобилетов.

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26.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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