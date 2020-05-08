Новый проект Wizart представил Россию на питчинге в Германии

Новый сериал анимационной студии Wizart «Огнеботы Тина» стал единственным участником из России на международном питчинге Animation Production Days (APD). Это ключевой европейский рынок для поиска копродукции/ Традиционно это мероприятие проходит в немецком Штутгарте, Германия. В числе участников события крупнейшие дистрибуторы, VOD-площадки и телеканалы, такие как Sony Pictures Television, The Walt Disney Company, RAI, Amazon, Netflix и другие.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой APD впервые проходит в онлайн-формате. К участию в нем отобрано 50 проектов из 19 стран.

«Огнеботы Тина» − комедийный сериал о роботах-пожарных и мальчике Тине. Вместе супергеройская компания борется с различными катастрофами. Роботам бывает непросто понять тонкости человеческого общения и окружающего их мира. Руководитель пожарного отряда Тин от серии к серии учит их общечеловеческим ценностям: дружбе, храбрости и порядочности. Уже в начале июня сериал представят зарубежным байерам всего мира на Key Buyers Event.

«Это абсолютно уникальный для студии проект, вселенная которого разительно отличается от наших сказочных франшиз, − говорит генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин. − Ранее мы уже представляли его на Kidscreen, где его высоко оценили наши партнеры».

«Самые важные составляющие проекта − увлекательные и понятные истории и яркие, запоминающиеся персонажи, − рассказывает исполнительный продюсер Wizart Владимир Николаев. − Попытки наших героев адаптироваться к человеческому обществу зачастую становятся причиной забавных курьезов, но именно они помогут юным зрителям сделать выводы о том, как лучше действовать в той или иной ситуации. Проект органично сочетает в себе развлекательную и образовательную составляющую. Мы традиционно уделяем большое внимание его качеству. Для того, чтобы удерживать привычно высокую планку Wizart оптимизирует производство и в этом проекте мы используем собственные программные разработки».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

08.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Wizart Animation