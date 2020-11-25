«Одноклассники» определят лучшие фильмы 2020 года в премии контента «Самый ОК!»

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о начале голосования за претендентов на третью премию лучшего контента «Самый ОК!». Пользователи определят лучший фильм, сериал, музыкальный хит, шоу, трансляцию и блог 2020 года.

Отдать свой голос люди смогут с 25 ноября до 9 декабря. Голосование пройдет в специальном приложении «Самый ОК!». Голосование озможно можно не более одного раза в сутки. После того, как пользователь проголосует за лучший контент, он получит специальный бейдж на фотографию профиля с логотипом премии.

В число номинантов премии традиционно попали самые популярные у пользователей ОК проекты, созданные российскими студиями, исполнителями, телеканалами и блогерами в 2020 году. Специально для премии компания Brand Analytics с помощью одноименной системы анализа соцмедиа и СМИ проанализировала упоминания наиболее заметных шоу, фильмов и сериалов 2020 года в публикациях и комментариях пользователей ОК. Лучшие проекты по числу упоминаний, а также количеству просмотров трейлеров и отдельных эпизодов в ОК стали номинантами премии «Самый ОК!».

На звание лучшего отечественного фильма года претендуют драма ДОКТОР ЛИЗА, мелодрама ЛЕД 2, фантастический триллер СПУТНИК, ретро-драма СТРЕЛЬЦОВ и комедия КРАСОТКА В УДАРЕ. За звание лучшего сериала года в борьбу вступили мелодрама «Зулейха открывает глаза» («Россия 1»), комедия «Ольга» (ТНТ), фантастический триллер «Эпидемия» (ТВ-3), «Метод 2» (Первый канал) и «Чики» (more.tv).

«Одноклассники» проводят премию «Самый ОК!» с 2017 года. Каждый раз в ней принимают участие самые популярные российские проекты, все они представлены в соцсети. Главное условие участия в премии − наличие контента номинантов в ОК. Это может быть трейлер фильма, аудиотрек, премьерный эпизод сериала, трансляция и другое. Принять участие в голосовании можно на любой платформе: в десктопной и мобильной версии ОК, в приложениях ОК для iOS и Android.

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25.11.2020 Автор: Артур Чачелов