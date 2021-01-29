Гендиректор НМГ Ольга Паскина покидает свою должность

Гендиректор «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Ольга Паскина уходит из компании. Об этом сообщают «Ведомости». Причины, по которым она покидает свою должность, не называются. Также неизвестно, кто придет ей на смену. Утверждается, что это будет человек не из медиаотрасли. Имя нового гендиректора НМГ будет объявлено в начале февраля.

До НМГ Ольга Паскина возглавляла рекламный «Медиа Альянс», а до этого − российское подразделение Discovery Networks. Ранее − руководила холдингом «Профмедиа». В НМГ пришла в 2015 году. Под ее руководством компания стала крупнейшим медиахолдингом страны, сосредоточив в своих руках многие телеканалы (холдинг «СТС Медиа», РЕН ТВ, «Пятый канал», 29% Первого канала), холдинг «Известия», создав совместные предприятия, управляющие в России телеканалами Discovery, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, Fox и рядом других. В 2020 году НМГ стала российским партнером сервиса Netflix.

Уход Паскиной связывают с выполнением задачи закрепления компании на рынке платных сервисов и международного партнерства. Следующим шагом для НМГ должно стать усиление собственного производства контента. Сейчас холдинг владеет киностудией Art Pictures в партнерстве с Федором Бондарчуком, через «СТС Медиа» − частью компании «Водород» и студии анимации «Метрафильмс», а также собственной «НМГ Студией».

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29.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»