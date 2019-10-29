Компания Бекмамбетова будет «клонировать» голоса звезд на русском

Компания продюсера Тимура Бекмамбетова Screenlife Technologies и «Стафори» (разработчик HR-сервиса на основе искусственного интеллекта «Робот Вера», в которую инвестирует ФРИИ) создают совместное предприятие для развития проекта Vera Voice. Об этом сообщает РБК.

Vera Voice станет первым проектом для «воспроизведения» голоса знаменитостей на русском языке. Он основан на технологии нейросети, которая обучается копировать речь на примере оригинала. Запуск первых пилотных проектов с Vera Voice запланирован на ближайший месяц. К примеру, пользователи смогут «общаться» с персонажами картин в интерактивных мобильных приложениях по мотивам фильмов и сериалов. Кроме того, технология будет использована для озвучки литературных произведений, рекламы, игр и т.д.



По сообщению разработчиков, «клонирование» голоса активно применяется на Западе: в июле 2019 года инженеры Facebook представили синтезатор речи, который, в частности, сгенерировал голос основателя Microsoft Билла Гейтса. В сентябре Amazon объявил, что голосовая колонка компании — Alexa — сможет разговаривать голосами знаменитостей. Первым стал актер Самуэль Ли Джексон. По оценке консалтинговой компании Markets&Markets, к 2023 году рынок клонирования голоса достигнет $1,73 млрд.

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29.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: РБК