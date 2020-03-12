Начал работу юбилейный анимационный суздальский фестиваль

Ведущими церемонии выступили директор «Суздальфеста» Александр Герасимов и сценарист и поэт Вадим Жук. Герасимов зачитал приветствие Президента Российской Федерации, в котором были отмечены увлеченность любимым делом и искреннее стремление сохранить и приумножить традиции отечественного анимационного искусства как со стороны признанных мэтров, так и начинающих творцов.

Традиционный приз оргкомитета имени В. Маясова в этом году присужден Армену Медведеву «за доверие и поддержку российской анимации». Затем свои награды получили победители конкурсов плакатов и заставок фестиваля. Зрители впервые увидели официальную заставку ОРФАК, которая станет лейтмотивом конкурсных показов и мероприятий фестиваля в течение года. Награду в качестве путевки в Суздаль получила Елизавета Конышева. Такой же приз получила победительница конкурса неофициальных плакатов фестиваля – Елизавета Старикова.

Гостям и участникам ОРФАК было представлено два состава жюри: авторской анимации и коммерческой. Лучшие авторские фильмы фестиваля выберут: режиссер и художник Александр Бубнов (основатель анимационной студии «Бубен»), режиссер и художник Игорь Ковалев (сооснователь студии «Пилот» и соавтор культовых мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Следствие ведут колобки»), киновед, заслуженный деятель искусств РФ и Армянской ССР Армен Медведев, режиссер Алексей Попогребский, художник и режиссер Мария Якушина.

Судьбу наград для коммерческих мультфильмов определят режиссер, художник, сценарист Дмитрий Высоцкий, журналист и продюсер Иван Кудрявцев, продюсер Надежда Кузнецова.

По окончании торжественной церемонии открытия зрителям была представлена первая конкурсная программа, состоящая из работ разных категорий. Публика посмотрела фильм ДИЧЬ режиссера Русланы Мирзалиевой, серию «Галеротерапия» сериала «Пиратская школа» Алексея Лебедева, а также короткометражные фильмы ДЕСЕРТ Юрия Томилова, РЫСЬ В ГОРОДЕ Нины Бисяриной, ПТИЦА-ТРОЙКА И ЕЕ ПАССАЖИРЫ режиссеров Александры Анохиной и Михаила Шепилова, СВИНГ Людмилы Скотниковой, ГОЛОС Натальи Волковой и созданный при участии коллектива авторов-студентов фильм ЦИФРЫ.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

12.03.2020 Автор: Никита Никитин