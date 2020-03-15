Фестиваль анимационного кино «Суздальфест» раздал призы

Открытый российский фестиваль анимационного кино «Суздальфест» подвел итоги на торжественной церемонии закрытия. Гран-при фестиваля получила картина ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ режиссера Дмитрия Геллера. Специальный приз с формулировкой «за ударную драматургию» достался комедии БОКСБАЛЕТ Антона Дьякова. Этот же фильм стал победителем голосования в мобильном приложении фестиваля (фактически, получил приз зрительских симпатий). Специального приза с формулировкой «за элегантность» удостоилась картина УТОЧКА И КЕНГУРУ Лизы Скворцовой. Лучшим профессиональным короткометражным фильмом был назван ОН НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ КОСМОСА Константина Бронзита.

Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за графический дизайн» достался фильму ПРИВЕТ, БАБУЛЬНИК!, снятый Натальей Мирзоян. Также эта анимационная работа получила Приз мэтров имени Александра Татарского.

Приза как лучший фильм для детей удоился проект 7 КОЗЛЯТ режиссера Марины Карповой. Другой диплом в этой же категории с формулировкой «за емкое воплощение темы судьбы» ушел фильму ПРИНЦЕССА И БАНДИТ (реж. Мария Соснина, Михаил Алдашин).

Приз за лучший дебютный фильм вручен не был, однако специальный диплом в категории фильмов-дебютов с формулировкой «за метеорологическую атмосферу» был вручен ленте ПАСТУХИ ОБЛАКОВ (реж. Евгений Фадеев).

Лучшим студенческим фильмом был назван КАК ГОВОРИЛ МОЙ ДЕД Саши Деевой. Специальный диплом в категории «Лучший студенческий фильм» с формулировкой «за достоверность магии» ушел фильму СЕЛЕЗЕНЬ, ВЕРЕВОЧКА И ЖЕЛУДЬ режиссера Алина Титоренко. Еще один диплом в в той же категории с формулировкой «за очарование простодушия» получил фильм МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ КРИЧАЛ (реж. Мария Серебрякова).

Лучшим полнометражным фильмом был назван ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (реж. Константин Феоктистов). Отдельный диплом за «Лучший полнометражный фильм» с формулировкой «за чуткое и бережное отношение к своему бренду и к его аудитории» ушел мультфильму ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (реж. Василий Бедошвили, Олег Ужинов, Иван Пшонкин).

Приз за «Лучший сериал» получила серия «Галеротерапия» из цикла «Пиратская школа» (реж. Алексей Лебедев). Диплома в категории «Лучший сериал» с формулировкой «за просвещение как приключение» удостоилась серия «Тайное знание» из цикла «Катя и Эф. Куда угодно дверь» (реж. Роман Трамвай).

Приз за лучшую работу в прикладной анимации получил проект С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МУЗЕЯ (реж. Платон Инфанте). Диплом в категории «Лучшая работа в прикладной анимации» с формулировкой «за виртуозное использование всей гаммы выразительных средств ради высокой цели» ушел фильму ДИЧЬ (реж. Руслана Мирзаалиева). Диплом в категории «Лучшая работа в прикладной анимации» с формулировкой «за важный разговор с аудиторией на равных на родном языке» вручили фильму РОЛИКИ ДЛЯ ЦЕНТРА СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ «СЛОВО» (реж. Алексей Ермолаев).

Главный приз «Открытой премьеры» ушел фильму КОШКА-МАШКА режиссеров Артёма Иосилевича и Елены Гаврилко. Приз от Reed MIDEM − сертификат на участие в MIPJunior, крупнейшем международном рынке развлекательного контента для детей и юношества, − достался сериалу «Волшебная кухня» (студия «100 КИЛОВАТТ»). Специальный приз «Фортуна» ушел фильму КУРИЦА-ПОМАДА СЧИТАЛОЧКИ режиссера Анны Мальгиновой.

Гильдия киноведов и кинокритиков своим специальным призом отметила фильм МОЙ ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ДВОЙНИК ГАЛАКТИОН Александра Свирского.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. Фестиваль организуется Кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен