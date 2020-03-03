«Суздальфест» обнародовал подробности программы

Дирекция XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино объявила программу мероприятий и специальных гостей смотра, среди которых – культовая фигура независимой авторской анимации Японии Кодзи Ямамура.

Традиционно основное внимание представителей творческого цеха анимационной индустрии приковано к конкурсной программе, в которую включены самые новые авторские фильмы, полнометражные картины, анимационные сериалы. На участие в XXV фестивале было подано более 320 работ. Лучшие фильмы для показа в конкурсной и во внеконкурсной программах отобрали члены селекционной комиссии, признанные деятели анимационного кино: Михаил Тумеля (председатель комиссии), Алексей Алексеев, Алексей Дёмин, Софья Кравцова, Светлана Филиппова.

В конкурсной программе представлено 89 фильмов: 21 студенческая работа, 7 дебютов, 25 фильмов опытных мастеров, 12 эпизодов новых сериалов, 5 полнометражных мультфильма и 19 прикладных работ – роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов.

В этом году гостей и участников ждет много новых фильмов. В конкурсной программе ОРФАК следом за мировой премьерой на Берлинском кинофестивале Александр Свирский представит свою картину «Мой галактический двойник Галактион» (российская премьера). Также в конкурс фестиваля включен фильм номинанта на премию Американской киноакадемии «Оскар» Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Многие ожидаемые работы признанных мастеров анимационного кино будут впервые показаны именно в Суздале: «Боксбалет» Антона Дьякова (мировая премьера), «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера (российская премьера), «Городская коза» Светланы Разгуляевой (мировая премьера), «Рысь в городе» Нины Бисяриной (российская премьера), «Пастухи облаков» Евгения Фадеева (российская премьера), «Привет, Бабульник!» Наташи Мирзоян, «Муезум» Андрея Бахурина (мировая премьера), «Мой знакомый медведь» Екатерины Соколовой (мировая премьера), «Уточка и Кенгуру» Лизы Скворцовой (мировая премьера) и многие другие.

Судьбу призов определит два состава экспертных комиссий: жюри авторской анимации и жюри коммерческой анимации. Дирекция фестиваля приглашает для этой работы профессионалов анимационного кино из России и ближнего зарубежья. В этом году в состав жюри конкурса авторской анимации вошли: режиссер, художник и сценарист Александр Бубнов; режиссер, художник, креативный продюсер студии «Союзмультфильм» Игорь Ковалёв; киновед, Заслуженный деятель искусств РФ Армен Медведев; кинорежиссер, лауреат премий «Золотой орел» и «Ника» Алексей Попогребский; художник и режиссер Мария Якушина. Жюри конкурса коммерческой анимации составляют: режиссёр и сценарист Дмитрий Высоцкий; продюсер и журналист Иван Кудрявцев; продюсер Надежда Кузнецова.

По итогам просмотра всех фильмов конкурсной программы жюри авторской анимации вручит: Гран-при, два специальных приза, награды режиссерам лучшего профессионального короткометражного фильма и мультфильма для детей, лучшей студенческой работы и дебюта. Жюри коммерческой анимации назовет создателей лучшего сериала, полнометражного мультфильма, лучшей работы в прикладной анимации. Кроме того, специальные призы будут вручены по итогам общего профессионального рейтинга, а его победитель станет президентом следующего XXVI ОРФАК.

Помимо конкурсных фильмов на фестивале демонстрируется обширная внеконкурсная программа, состоящая из отечественных и зарубежных мультфильмов, ретроспектив, специальных мероприятий. Главным событием станет мастер-класс и показ фильмов знаменитого кинорежиссера Кодзи Ямамура, а также лучших работ его студентов.

Параллельно с фестивальными показами начнутся встречи, презентации, обсужедния в рамках насыщенной деловой программы Суздальфеста. Ведущие авторы и продюсеры анимационного кино встретятся на дискуссионной платформе на тему «Заказчик – продюсер – режиссер. Конфликт интересов. Проблема реализации анимационного проекта». Модератор – Лариса Малюкова. К участию приглашаются продюсеры: Сергей Сельянов, Юлиана Слащева, Артем Васильев, Борис Машковцев, Александр Герасимов, Илья Попов, Дмитрий Ловейко и др.; режиссеры: Андрей Хржановский, Алексей Алексеев, Константин Бронзит, Мария Муат, Игорь Ковалев, Дмитрий Высоцкий, Андрей Бахурин, Антон Дьяков, а также представители Министерства культуры РФ, Фонда Кино, Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».

Одним из ключевых событий деловой программы XXV ОРФАК станет питчинг анимационных проектов, который проводится Оргкомитетом фестиваля и киностудией «Союзмультфильм». На питчинге будут представлены проекты еще нереализованных мультфильмов: четырех сериалов и четырех авторских анимационных лент. Победители питчинга получат шанс реализовать свой проект в стенах легендарной студии.

Совместно с Международной лицензионной выставкой Licensing World Russia Оргкомитет фестиваля проведет сессию «Анимационная индустрия и вопросы лицензирования». Наиболее актуальные вопросы о перспективах российского онлайн рынка детского контента в условиях новой политики монетизации YouTube будут подняты в рамках дискуссии «Digital Friday» c участием представителей Google, Яндекс, Start, IVI.RU, Первый проект, Riki Music, Х-media digital и др. Ассоциация детских студий мультипликации РФ проведет круглый стол «Фестивали авторской детской мультипликации. Проблемы и перспективы», на котором участники обсудят специфику таких фестивалей и их функции в социокультурном пространстве.

Самые новые мультфильмы увидят не только гости Суздаля. В день открытия фестиваля по всей стране стартует акция «Открытая премьера» – широкомасштабный кинотеатральный показ новейшей российской анимации и зрительское голосование за самый полюбившийся фильм. По результатам всех просмотров определится фильм-победитель, авторы которого станут счастливыми обладателями одной из самых ценных наград фестиваля – приза зрительских симпатий.

Для детей разных возрастов подготовлено шесть программ короткометражных мультфильмов и эпизодов сериалов от более двух десятков студий и творческих объединений, которые в течение пяти фестивальных дней будут демонстрироваться на сотнях экранов кинотеатров, домов культуры, библиотек, школ и детских садов. «Открытая премьера» началась семь лет назад всего с семи городов, но с каждым годом количество участников акции неуклонно растет. В 2019 году фильмы были показаны в более чем 250 городах и поселках России. В этом году фестиваль вдвое расширяет свою географию и задействует более 500 городов и населенных пунктов, в числе которых 40 субъектов Российской Федерации, а также соседние страны: Белоруссия, Армения, Литва, Казахстан. Число площадок в 2019 году составило 500, в этом же году суммарное количество экранов приблизилось к 650. Прошлогодняя «Открытая премьера» собрала в своем дружном кругу 125 000 зрителей. В 2020 году организаторы акции рассчитываем превзойти и эти результаты.

Показы анимационного кино, концерты, творческие встречи и мастер-классы помимо главной площадки в Суздале пройдут в городах Владимире и Юрьев-Польском, а также в поселках Балакирево, Боголюбово, Красное Эхо, Красная Горбатка, Ставрово и др. и вновь соберут более 10 тысяч маленьких зрителей. С концертной программой выступят: российский композитор и детский писатель Татьяна Залужная (Любаша), автор и исполнитель детских песен Раиса Нурмухаметова (Раиса Нур) и актриса, голосом которой говорит множество современных анимационных героев, Лариса Брохман. Творческие встречи проведут детские писатели: Дарья Герасимова, Ирина Богатырева, Анна Матасова и Хельга Патаки, а анимационная студия «Паровоз» организует для участников фестиваля праздничную юбилейную программу.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. Фестиваль организуется Кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области. Юбилейный «Суздальфест» пройдет с 11 по 16 марта 2020 года.

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03.03.2020 Автор: БК

Источник: Суздальфест