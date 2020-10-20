Новости


Стали известны сроки проведения Фестиваля анимационного кино в Суздале в 2021 году

Организаторы планируют его на конец марта

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК) пройдет в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года. Об этом объявлено сегодня. ОРФАК – главное российское событие для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. В этом году в нем приняло участие более двух тысяч человек и с каждым годом количество фильмов, участников, мероприятий неуклонно растет. 

Ежегодно оргкомитет формулирует новую оригинальную тему смотра, которая обыгрывается в оформлении площадок форума, в плакате и заставке. Тема грядущего фестиваля: «Время РОСТА»! 

В рамках грядущего фестиваля пройдут кинопросмотры, дискуссии, мастер-классы, профессиональные встречи, презентации и другие мероприятия. 

Традиционно основное внимание представителей творческого цеха анимационной индустрии приковано к конкурсной программе, в которую будут включены самые новые работы, произведенные студиями, объединениями, учебными заведениями и отдельными авторами: авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики, полнометражные анимационные фильмы и др. Всегда конкурс фестиваля отражает актуальные тенденции мультипликации, определяет новые направления развития этого вида кино как искусства и как бизнеса. 

Помимо конкурсных фильмов на фестивале демонстрируется обширная внеконкурсная программа, состоящая из отечественных и зарубежных мультфильмов, ретроспектив, специальных событий. 

Параллельно с фестивальными показами кипит работа в рамках деловой программы «Суздальфеста». Международный конгресс ОРФАК в 2021 году состоится в двенадцатый раз. 

Фестиваль организуется Кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.  Вход на показы и деловые мероприятия ОРФАК свободный. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

20.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Начал работу юбилейный анимационный суздальский фестиваль

Объявлены жюри и конкурсанты главного анимационного фестиваля в Суздале

XXV ОРФАК в Суздале начал отбор работ для участия в смотре 2020 года

Фестиваль анимационного кино в Суздале и «Союзмультфильм» проведут питчинг новых проектов

Начался прием заявок на главный российский фестиваль мультфильмов


Самое читаемое

Самая успешная из новинок «Авангард: Арктические волки» лишь на пятой строчке

Предварительная касса четверга: в лидеры неожиданно вырвался «Довод»

Подробнее
Она руководила направлением кинотеатральной дистрибуции и изданием «Бюллетеня кинопрокатчика»

Мария Вогт покидает ГК Planeta Inform

Подробнее
Обещано больше контента, дублированного на русский язык

Netflix получил русскоязычную локализацию

Подробнее
И принял в свою киносеть еще один российский кинотеатр

Eurimages принял решение поддержать несколько российских кинопроектов

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 