Стали известны сроки проведения Фестиваля анимационного кино в Суздале в 2021 году

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК) пройдет в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года. Об этом объявлено сегодня. ОРФАК – главное российское событие для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. В этом году в нем приняло участие более двух тысяч человек и с каждым годом количество фильмов, участников, мероприятий неуклонно растет.

Ежегодно оргкомитет формулирует новую оригинальную тему смотра, которая обыгрывается в оформлении площадок форума, в плакате и заставке. Тема грядущего фестиваля: «Время РОСТА»!

В рамках грядущего фестиваля пройдут кинопросмотры, дискуссии, мастер-классы, профессиональные встречи, презентации и другие мероприятия.

Традиционно основное внимание представителей творческого цеха анимационной индустрии приковано к конкурсной программе, в которую будут включены самые новые работы, произведенные студиями, объединениями, учебными заведениями и отдельными авторами: авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики, полнометражные анимационные фильмы и др. Всегда конкурс фестиваля отражает актуальные тенденции мультипликации, определяет новые направления развития этого вида кино как искусства и как бизнеса.

Помимо конкурсных фильмов на фестивале демонстрируется обширная внеконкурсная программа, состоящая из отечественных и зарубежных мультфильмов, ретроспектив, специальных событий.

Параллельно с фестивальными показами кипит работа в рамках деловой программы «Суздальфеста». Международный конгресс ОРФАК в 2021 году состоится в двенадцатый раз.

Фестиваль организуется Кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Вход на показы и деловые мероприятия ОРФАК свободный.

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20.10.2020 Автор: Артур Чачелов