У ViacomCBS Global Distribution Group меняется руководство

Дистрибуционное подразделение холдинга ViacomCBS меняет руководителя. С июня вместо Армандо Нуньеса команду возглавит Дэн Коэн. Нуньес перейдет в статус советника руководителя. Он был главой ViacomCBS Global Distribution Group с осени 2019 года, когда завершилось объединение активов холдингов Viacom и CBS. В CBS и Viacom на разных должностях Нуньес работал с 1999 года.
Дэн Коэн ранее занимал пост президента по глобальному лицензированию контента для ViacomCBS. В своей новой должности он будет курировать глобальные продажи продукта ViacomCBS, который транслируется в телевизионных сетях CBS, CW и Showtime, сервисе CBS All Access, а также контент от Paramount Pictures, Paramount Television, Paramount Players, Paramount Animation, телевизионные студии CBS, CBS News и бренды корпорации Viacom. Он также отвечает за монетизацию библиотеки фильмов и телепередач ViacomCBS и организацию промокомпаний по всему миру.
Внутренняя структура дистрибуции ViacomCBS с приходом нового руководителя не поменяется. Барри Чемберлен останется отвечать за международную дистрибуцию, а Стив Локасио продолжит контролировать дистрибуцию студийного продукта на внутреннем рынке.
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21.05.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: THR
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