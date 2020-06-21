ViacomCBS отложил запуск своего большого премиального стриминга

ViacomCBS решила не спешить с запуском собственного премиального стримингового сервиса. «Дом брендов» корпорации будет запущен в онлайне не раньше февраля 2021 года. Это подтвердил глава ViacomCBS Боб Бэкиш.

Суперсервис, который станет перезапуском уже существующего проекта CBS All Access, будет содержать не менее 15 тыс. часов контента. Он объединит проекты Paramount, Miramax, CBS, Showtime, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Smithsonian Networks и Paramount Network. Кроме того, Бэкиш отметил, что новый сервис будет содержать внушительный слот оригинального контента, созданного для него с использованием брендов, принадлежащих ViacomCBS.

Интересно, что запущенный 27 мая сервис корпорации AT&T под названием HBO Max содержит только 10 тыс. часов контента, а пользователям сервиса NBCUniversal под названием Peacock будет доступно 15 тыс. часов.

Сейчас у двух стриминговых сервисов корпорации − CBS All Access и Showtime – насчитывается в общей сложности 13,5 млн подписчиков.

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21.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Digital TV Europe