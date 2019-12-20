ViacomCBS купил 49% акций Miramax

ViacomCBS покупает 49% акций компании Miramax за $375 млн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. В соответствии с условиями сделки корпорация осуществит авансовый платеж наличными в размере около $150 млн и обязуется инвестировать еще $225 млн (по $45 млн ежегодно в течение следующих пяти лет) для обеспечения финансирования новых фильмов и телешоу и сериалов компании. Кроме того, принадлежащая Viacom Paramount Pictures заключила эксклюзивное долгосрочное дистрибьюторское соглашение по кинобиблиотеке Miramax, а также эксклюзивную долгосрочную first-look deal, которая позволит студии-мэйджору разрабатывать, производить, финансировать и распространять новые кино- и телевизионные проекты Miramax, в то числе созданные на основе сюжетов и героев, принадлежащих легендарной независимой кинокомпании.
Напомним, что библиотека Miramax включает более 700 картин, в том числе киноклассику вроде КРИМИНАЛЬНОГО ЧТИВА, АНГЛИЙСКОГО ПАЦИЕНТА, дилогии УБИТЬ БИЛЛА, ЧИКАГО и т.п. проекты. 51% акций студии остается у ее нынешнего владельца − катарского холдинга BeIN Media Group.
Miramax, которой руководит генеральный директор Билл Блок, искала покупателя на миноритарный пакет своих акций в течение нескольких последних месяцев. ViacomCBS назывался в качестве такового, однако в ноябре появилась информация, что корпорация вышла из торгов. В сентябре их также покинул Lionsgate, а еще раньше − владеющая MGM компания Spyglass.
В современном мире, где с появлением потоковых интернет-видеосервисов ценность библиотек прав на старое кино растет с каждым днем, приобретение ViacomCBS кажется особенно выгодным. Партнерство с BeIN для корпорации станет уникальной возможностью для получения доступа к ценной библиотеке, а также поможет студии Paramount, дела у которой в последнее время идут не очень хорошо.
Ожидается, что сделка ViacomCBS-Miramax будет закрыта в первом квартале 2020 года.
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20.12.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: THR
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