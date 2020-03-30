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Корпорация ViacomCBS привлекла $2,5 млрд в качестве долговых обязательств

Медиакорпорация последовала примеру Disney и Comcast

Телекоммуникационный гигант ViacomCBS, владеющий среди прочего киностудией Paramount, привлек в качестве долговых обязательств $2,5 млрд, сообщает THR. Корпорация выпустила два долговых векселя, каждый на сумму $1,25 млрд − один с процентной ставкой в 4,75% и сроком погашения в 2025 году и второй со ставкой 4,95% с погашением в 2031 году.

Как и в аналогичных случаях Disney и Comcast, корпорация привлекла новые долговые обязательства чтобы погасить старые. Сделано это с целью минимизировать негативное влияние пандемии коронавируса. При этом, процентная ставка векселей ViscomCBS больше, чем у вышеназванных корпораций 

В специальном заявлении корпорации отмечается, что глобальная обеспоконность по поводу пандемии повлияла на макроэкономическую обстановку, в том числе и на бизнес ViacomCBS. С одной стороны, медиахолдинг столкнулся с некоторыми производственными проблемами, но в то же время наблюдается рост аудитории у вещательных и кабельных сетей. Чтобы частично смягчить последствия возникших издержек, ViacomCBS планирует использовать свою расширенную библиотеку контента.

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30.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR

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